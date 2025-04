Juicio a Walter Bento: la Fiscalía expuso el engranaje de la asociación ilícita y una contradicción clave

Los abogados habían diferenciado a los miembros como "permanentes" y "accidentales" que iban cambiando. En el primer término se encontraban Bento, Aliaga, Ortego y Alba; mientras que en el resto se incluían los abogados Ríos, Aramayo, Javier Angeletti y Francisco "Chato" Álvarez.

Ríos había manifestado en la Instrucción que "efectivamente esta asociación ilícita existía dentro del ámbito del Juzgado Federal de Mendoza. El jefe de la asociación ilícita era el Dr Walter Bento, que era quien podía decidir y quien decidía sobre la forma de actuación en las distintas causas en las cuales se trataban".

En tanto que Diego Aliaga era "el nexo entre el juez y el resto de la organización". También se suman como miembros al comisario del Valle de Uco, Gabriel Moschetti, y el narcofinancista Walter Bardinella Donoso, aunque la fiscal aclaró que los arrepentidos no los involucraron como parte respectivamente.

Según las pruebas que recabaron luego los fiscales, pudieron involucrarlos a ellos y "Chato" Álvarez. André señaló que Moschetti tenía documentos que probaban que Aliaga era su informante y además, confirmaban el contacto entre el comisario y Bardinella.

Es que el celular de Bardinella terminó siendo clave para desentrañar los negocios espurios que montaba con Ortego y en los que se involucró también a varios integrantes más.

Las causas de contrabando, el blanco preferido

La fiscalía explicó entonces que la mayoría de las causas de cohecho se dio en casos de contrabando, como sucedió con el emblemático caso del "Chino Zheng Cheng". "No es casualidad porque se mueve grandes cantidades de dinero", afirmó André. Y también aclaró que "dentro de una misma causa hay varios casos de cohecho".

"A medida que iban surgiendo las nuevas situaciones es que los miembros abordaban a las personas de modo que pagaran los sobornos", sostuvo la fiscal André, sobre el comportamiento de los integrantes.

En su alocución, señaló que "entre el año 2020 y 2021, ya iniciada la causa Bento se producen una serie de situaciones que tienen por finalidad lograr la impunidad de la asociación". Por lo que entiende la parte acusatoria, se trató de una "permanencia del acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada", lo que encuadra a la banda como asociación ilícita.

La contradicción que complicó a Walter Bento

La fiscalía reprodujo el testimonio que prestó el abogado Luciano Ortego durante la Instrucción, en el que apuntó directamente contra Bento como líder de la asociación ilícita y señaló a sus colegas Ríos y Aramayo como integrantes. Eligieron mostrar el video para afirmar que no declaró en forma "irónica" ni "sarcástica", como después intentó minimizar en el debate.

"Si, para mí esa organización existió, pero no fui parte", había dicho Ortego en su declaración indagatoria en el año 2021, frente al fiscal Vega.

"Para mí la asociación ilícita estaba conformada, lo puedo decir hoy, por Aliaga, Ríos y Aramayo. Como le dije en anteriores oportunidades, yo no le creía a Aliaga. Hoy incorporo a Bento y que él dé explicaciones. Porque su abogado reconoció que hablaba, yo nunca vi esa situación", afirmó el abogado.

Luciano Ortego, uno de los supuestos organizadores de la banda de Bento, brindará declaración indagatoria en el juicio. Foto: Orlando Pelichotti Luciano Ortego, uno de los abogados acusados como organizadores de la banda. Archivo Los Andes

Luego, en el juicio oral, se desdijo y la fiscalía expuso también esa declaración: "A mí, mi voluntad no la quebraron, pero no quiere decir que no haya estado cerca. Yo dije disparates cuando vine el 2 de julio del 2021 porque me quería ir a mi casa y el único comentario que nos llegaba es que `si no van como arrepentidos, no se van a ir ningún lado`. Y hablé de manera irónica, sarcástica y creo que en ese le dije que me refería a Bento".

"Ustedes cuando escuchan a Ortego no se percibe ironía, ni sarcasmo. Hasta parece absurdo que una persona que está siendo indagada por asociación ilícita, diga en esa primera ocasión que existe, de forma irónica o sarcástica", contrastó la fiscal André, tras reproducir sus declaraciones. Además señaló que el abogado se negó a presentarse como arrepentido porque se consideraba "inocente".

Al compás del juez federal

"Bento no recibe plata, Bento no recibe abordajes, pero sin embargo cumple con el rol de jefe porque determina los objetos de hecho y las formas de ataque", aseguró la fiscal André. Y aclaró que se lo acusa como jefe, porque en fin último es quien "conserva el dominio de la decisión" sobre los beneficios judiciales.

La fiscal citó el caso de Javier Santos Ortega, imputado por soborno, en el que Bento demoró la excarcelación después de que le haya pagado presuntamente 180 mil dólares a la banda. El MPF reprodujo un cruce de audios entre Ortego y Bardinella, en el que el abogado estaba preocupado por que el juez no cumplía con el pacto espurio.

"Si está haciendo algo así, es porque algo está mal", le respondía Bardinella a Ortego. André señaló que "en definitiva, Bento arreglaba lo que fuera más conveniente, aún cuando lo acordado con los sobornadores y miembros de la asociación haya sido diferente. Lo que Bardinella expresa en el audio no permite otra interpretación".

Dos semanas después del reproche de Ortego, Bento concedería la excarcelación que se solicitaba, indicó la fiscal.

Los testigos que lo señalaron como jefe

La Fiscalía detalló que 15 testigos declararon en el juicio "haber recibido o conocido, o sabido de algún modo, que habían propuestas para la obtención de beneficios en causas judiciales a cambio de sobornos mencionando al juez Bento como su destinatario".

Entre los testigos mencionaron a: Adrián Fourcade, Sergio Salinas, Lucas Lecour, Pablo Espinola, Federico González, Octavio De Casas, Juan Carlos Iñíguez, Julia Bravi, Moira Sosa, Ruben Riveros, José Previtera, Gonzalo Ramírez Madrid, Daniel Aguilera, Jaime Rojas Espinoza y Jorge Rojas Huerta.

"Por el lado de las personas acusadas, además de los arrepentidos que declararon que el destinatario de los pedidos dinerarios era el juez Bento, tenemos a Marcos Calderón, Carlos Barón Knoll y Javier Santos Ortega", agregó la fiscal.

Y completó: "Por último, si bien no se incluye en este alegato, resulta indispensable trazar una vinculación entre lo que es el principal destinatario y el crecimiento del patrimonio de la familia Bento, que justifican las acusaciones de enriquecimiento y lavado de activos".