Juan José Campanella cruzó a Alberto Fernández: “El peor gobierno de la historia”

Juan José Campanella cruzó fuerte a Alberto Fernández por sus dichos durante una entrevista con C5N. El cineasta usó sus redes sociales para mandarle un mensaje al Presidente.

Ayer por la noche Fenández hizo una encendida defensa de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán. “Echarle la culpa a Guzmán de la inflación es una crueldad, la inflación no la trajo Guzmán, viene de larga data y cuando la Argentina crece el problema de la inflación se potencia”, dijo durante la entrevista.

En otro momento del programa, el Presidente se refirió a la administración del ex presidente Mauricio Macri. “Lo que no vamos a hacer es ir a buscar dólares para resolver un problema que se resuelve con pesos, como hizo el macrismo. No pudieron ni pagar la deuda en pesos. La mejor forma de ayudarnos es no opinar”, dijo.

Twitter Juan José Campanella

“El macrismo hizo un daño inconmensurable y todos los líderes del mundo se dan cuenta del daño que hicieron. Que se callen porque confunden, nos dejaron en el peor escenario económico. Ya sabemos que hizo cada uno de ellos”, dijo.

Fue esta declaración la que despertó la ira de Campanella, quién se ha pronunciado en contra del Gobierno de Alberto Fernández en otras oportunidades.

“Hagamos un trato. Si usted se calla, y deja de ofender, avergonzar y angustiar con cada palabra que dice, nosotros nos callamos. Si no, seguimos como hasta ahora”, escribió en Twitter.

Además, en la misma publicación el cineasta agregó el hashtag #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. En menos de un día el tweet tuvo más de 7 mil likes y 2400 retweets.