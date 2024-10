Juan Grabois de nuevo a los golpes: le gritaron ladrón en Palermo y protagonizó una pelea callejera

Juan Grabois protagonizó un nuevo episodio escandaloso en la vía pública. Su reacción fue a los golpes luego de que un ciudadano lo increpara por la calle en el barrio porteño de Palermo, cuando el dirigente social se dirigía a una reunión.

Ocurrió este miércoles sobre la calle Armenia. Grabois descendía de un auto junto a colaboradores cuando un hombre, identificado como Marcos Viera, comenzó a gritarle. Si bien las primeras versiones indicaban que le dijo “¿Qué haces acá? Ocupate de los pobres”, desde el entorno del dirigente afirmaron a Infobae que también lo trataron de ladrón.

Las versiones aparecen cruzadas. Un testigo del hecho afirmó que “Grabois le empezó a gritar y amenazar, luego a perseguirlo, empujarlo y junto a las otras personas a golpearlo. Grabois lo pateó reiteradamente hasta que cayó y en el piso pidió ‘no me peguen más, no me puedo levantar”.

Por su parte, desde el entorno de Grabois desmintieron esto y sostuvieron que “Juan le contestó diciendo ‘qué te pasa’ y el tipo quería pegar, revoleaba piñas y agarró una silla que había de un bar para tirarla”.

En los videos se observa el momento posterior a la caída del vecino. Los acompañantes de Grabois afirmaron que el hombre se cayó porque se tropezó con una moto. Sin embargo, en el video se escucha con con claridad al dirigente cuando le advierte a Viera: “La próxima no va a ser en la pierna”.

La diputada libertaria Lilia Lemoine se hizo eco y publicó un duro posteo dirigido a Grabois.

AFUERA DE LA POLÍTICA @JuanGrabois BASURA

¿Se acuerdan de AF pegándole a un anciano en el piso hasta escupir sangre?

¿Guazorra PEDÓFILO atropellando policías?

A mi me rociaron con nafta, entre otras cosas...

Hoy casi asesinan a @FranFijap

LA IZQUIERDA ES VIOLENTA TIENEN QUE PARAR https://t.co/2SAfcYzwSK — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 10, 2024

La reunión a la que se dirigía el fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y del Frente Patria Grande era en el Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana con sede en Buenos Aires, entre otras ciudades del mundo.

En septiembre en Ezeiza, cuando regresaba de un viaje a Roma también fue increpado por personas que lo insultaban. En ese episodio intervino Personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad. Finalmente, Grabois se expresó en redes sociales sobre el episodio: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.