El Colegio de Abogados define este miércoles su futuro institucional: qué se vota y quiénes compiten

Este miércoles, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza llevará adelante la renovación de sus autoridades para el período 2026-2028, en un proceso que combina competencia institucional con fuertes lecturas políticas sobre el rol de la entidad dentro del sistema judicial.

La votación se desarrollará entre las 8 y las 20 en la sede de calle Pedro Molina 447, en Ciudad , donde los profesionales habilitados elegirán tanto al Directorio como al Tribunal de Ética y Disciplina .

Se trata de una elección que, más allá de la dinámica propia de un colegio profesional, tiene impacto directo en la configuración del poder judicial, ya que la institución participa en la designación de representantes ante el Consejo de la Magistratura .

En esta oportunidad, se enfrentan dos espacios con trayectorias y perfiles diferenciados. Por un lado, el oficialismo, nucleado en la Lista 1 , impulsa la candidatura de Alejandra Natalia Lanci para la presidencia.

La abogada cuenta con una extensa trayectoria en la Asesoría de Gobierno provincial , donde accedió por concurso hace más de dos décadas, Lanci aparece como la continuidad de la actual gestión que encabeza Sergio Molina .

Lista 1 Colegios de Abogados

La acompaña como candidato a vicepresidente Claudio Esteban Tejada, con experiencia en derecho civil y comercial y participación reciente en el Tribunal de Ética. Dentro del mismo espacio, también se promueve la continuidad de integrantes de ese órgano disciplinario, como Sebastián Sosa, María Laura Vainilla y Pablo de Rozas.

Enfrente se ubica Alternativa Profesional Autónoma (APA), una lista que busca disputar la conducción con un discurso centrado en la autonomía institucional. El candidato a presidente es Alejandro Poquet, abogado penalista, doctor en Derecho y docente universitario, con antecedentes en la función pública y consultorías en materia de seguridad.

La fórmula opositora se completa con Susana Claudia Stefanelli, abogada de familia y referente de sectores que en los últimos años cuestionaron decisiones internas del Colegio, como la implementación del expediente digital. Para el Tribunal de Ética, APA propone a Emilio Gustavo Colombo y Laura Martínez.

Qué se vota y quiénes pueden participar

El proceso electoral definirá un esquema de autoridades amplio. En el Directorio se elegirán presidente, vicepresidente, cinco vocales titulares y tres suplentes.

En paralelo, se renovará el Tribunal de Ética y Disciplina, integrado por siete miembros titulares y siete suplentes, responsables de analizar denuncias contra matriculados y aplicar sanciones en caso de corresponder.

Según el padrón vigente, están habilitados para votar 2.769 profesionales en la categoría Directorio y 2.829 para el Tribunal de Ética. Sin embargo, no todos podrán participar en ambas instancias: quienes no se encuentren al día con el pago de sus cuotas al cierre de 2025 —o no hayan regularizado su situación antes del 31 de marzo— quedarán limitados a votar únicamente para el órgano disciplinario.

Lista APA Colegio de Abogados

Acusaciones cruzadas

En la previa, el clima electoral se vio atravesado por cuestionamientos cruzados. Desde el sector opositor señalan una supuesta cercanía del oficialismo con el Poder Ejecutivo provincial, mientras que desde la conducción actual relativizan esas críticas y ponen el foco en la escasa participación previa de sus adversarios dentro de la vida institucional del Colegio.

También aparecen factores contextuales que, aunque externos a la elección, forman parte de la discusión interna. Entre ellos, la reciente salida del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino en medio de denuncia de abuso sexual, que algunos sectores interpretan como un elemento que podría influir en el ánimo del electorado, aunque sin certezas sobre su impacto real.

A esto se suma un antecedente cercano que todavía resuena en el ámbito jurídico: el episodio de 2024 vinculado a filtraciones de audios que exponían discusiones internas sobre concursos judiciales y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Aquel hecho derivó en cambios dentro de comisiones evaluadoras, pero no alteró el equilibrio de fuerzas dentro del Colegio.

Otro elemento que introduce incertidumbre es la situación de la propia candidata oficialista. Lanci participó recientemente en un concurso para acceder a un cargo judicial, por lo que, en caso de resultar electa y concretarse una designación, podría producirse un cambio en la conducción durante el período.

Mientras que desde el oficialismo ponen en duda la independencia partidaria que plantea la lista APA y sostienen que varios de sus integrantes mantienen vínculos con espacios del peronismo. En ese marco, mencionan al propio Alejandro Poquet, quien se desempeñó como subsecretario de Justicia durante la gestión de Arturo Lafalla.

También señalan al candidato a tercer vocal, Leandro Rodríguez Pons, a quien ubican como uno de los referentes locales vinculados al armado político de Juan Grabois. A esto suman la presencia de Claudia Gisela Hembert, postulada como suplente en el Tribunal de Ética y Disciplina, a quien identifican como cercana a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora.

Con este escenario, la elección no solo definirá nombres, sino también el perfil institucional del Colegio en los próximos años: desde su relación con los poderes del Estado hasta su incidencia en uno de los ámbitos más sensibles del sistema democrático, como es la selección y control de jueces.