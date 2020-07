José Luis Ramón: “Me da bronca que los porteños pregunten si saqué el pasaporte”

Hubo cinco casos positivos, hasta ahora, en la Cámara de Diputados de la Nación. José Luis Ramón ocupa una banca allí y como presidente del interbloque Unidad y Equidad Federal, estuvo en la última sesión.

El test que le hicieron dio negativo, pero igual “estoy metido en un departamento en pleno centro, solo. Empezando a añorar la dulzura de mi mujer. Extraño los placeres de vivir en una casa de familia” dice a Los Andes.

Sus peripecias son la excusa para hablar de otros temas. Respecto de la política local, es curioso que sus respuestas sean similares a las definiciones que hace el peronismo sobre Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, pero Ramón rechaza enfáticamente alguna sintonía, aunque fuera remota, con el Frente de Todos.

De Suárez dice que “es un señor”; a Cornejo niega conocerlo, pero dice que es un irresponsable.

-¿Cómo está viviendo estos días de aislamiento?

-Lo estoy viviendo como cualquier ciudadano común que tiene que estar aislado 14 días para prevenir el contagio de la propia familia y de aquellos con los que uno puede tener contacto. Quiero terminar y seguir disfrutando las reuniones presenciales de labor parlamentaria y las sesiones. El médico de la Cámara va siguiendo la evolución de cada uno de los diputados. Por ahora me hice un test y estoy haciendo los 14 días de cuarentena. Si aparecieran síntomas, tendría que hacerme otro test.

-Vamos a la coyuntura. Estuvo activo militando en contra de la postulación de Teresa Day a la Suprema Corte...

-Es una aspirante a la Corte que no cumple con los requisitos que establece la Constitución: haber sido magistrada o ejercer la profesión de abogada. Desde el ’83 a muy pocos candidatos se los ha objetado de esta manera. Se impuso una candidata con el talero del poder que da tener mayoría absoluta en la Legislatura.

-Usted la conoce...

-La conozco, goza de todo mi respeto personal. Es una gran madre, esposa y miembro de una familia extraordinaria. Tengo relación muy fuerte con su esposo, con sus hijos.

-Es del mundo del rugby... (nota de la redacción: Day y su esposo tienen fuerte participación en el club Los Tordos)

-He entrenado seis años con su marido en el seleccionado de la provincia. He sido muy cercano. Pero el hecho de tener esa cercanía afectiva, no debe impedir el cuestionamiento.

-Le tiro nombres de la política local para que defina: Cornejo...

-No sé quién es. No lo conozco. Hablemos de personas que sean responsables. Que durante la campaña electoral hablan de una provincia ordenada y ahora la provincia está en llamas y no puede pagar los aguinaldos de los empleados públicos.

-Suárez...

Un gobernador de mucha calidad humana. Un hombre que goza de todo mi respeto.

-Anabel Fernández Sagasti...

-Una mujer con mucho poder hoy.

-Vuelvo atrás por su definición de Cornejo: qué piensa del Mendoexit.

Hablar de manera irresponsable acerca de que la provincia debería separarse de la Nación no le hace bien al comandante de esta provincia que es Rodolfo Suárez. Me da mucha bronca que me llamen los porteños y me digan que si saqué el pasaporte.

-Vuelvo a los nombres: José Luis Ramón...

Un mendocino con fuego en el pecho que sueña con una mendoza que la podamos proyectar al siglo XXI con todos los mendocinos arriba del barco del progreso.

-Estamos advirtiendo que hay una pelea política nacional que se desarrolla en Mendoza. ¿Usted coincide?

-Hay una pelea entre el diputado nacional, ex gobernador de la provincia, que no conozco. Está generando una toma de posición de él, para transformarse en el líder de la oposición a nivel nacional que le está ocasionando muchos perjuicios al gobernador y a todos los mendocinos.

-¿Cómo es su relación con el oficialismo nacional?

-Es neutra. Sé adónde y por dónde me quiere llevar. Nuestro partido político tiene suficiente independencia para diferenciarnos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Hay un intento desmedido, sobre todo de algunos periodistas, de pegarnos al Frente de Todos; sáquense esa idea de la cabeza, porque el día que haya que hacer alianzas, las haremos con aquellos que convenga a los efectos de tener un programa para gobernar la provincia.

-¿Cómo se hace política en pandemia?

-Han cambiado las condiciones. En la cuarentena vemos los resquebrajamiento de las reglas de la política, la economía y la sociedad. En Bs. As., en los alrededores del Congreso, antes veíamos caminando a mucha gente, ahora no hay nadie, y hay gente sin techo. Se nota la pobreza y la exclusión.

Optimista a pesar de la caída de 26% de la economía

“La vitivinicultura que venía cayendo en picada, ahora aumentaron las exportaciones. En la pampa húmeda, es impresionante lo que va a ser en recaudación de dólares para el gobierno nacional. Hay una puja entre el gobierno y los grandes cerealeros que no liquidan los dólaras y tienen los granos en las silobolsas que no los exportan para presionar al gobierno. Esa puja antes de la pandemia no se veía.

-La caída ha sido fuerte...

-Pero no de todas las actividades económicas. Hay algunas que no han perdido un sólo peso, las empresas de luz, de gas, de conectividad, las de alimentos, han aumentado sus ganancias. Al momento de ser solidarios estos tipos no fueron capaces de bajar sus costos.