Jorge Macri habló de las manifestaciones en la casa de CFK: “Odian a la ciudad de Buenos Aires pero la eligen para vivir”

El ministro de Gobierno porteño habló de las manifestaciones en Recoleta, frente a la casa de Cristina Kirchner. Jorge Macri se refirió a la escalada de violencia que se vivió ayer cuando militantes kirchneristas se cruzaron con la Policía.

“No me sorprendió que algunos muy fanáticos, adeptos se movilicen. Hay una mística fuerte, núcleos muy duros del kirchnerismo. No es un renacer del kirchnerismo”, dijo Jorge Macri en diálogo con Radio Milenium.

El ministro de Gobierno porteño remarcó que los dirigentes del kirchnerismo “dicen odiar” la ciudad de Buenos Aires pero al mismo tiempo la eligen para vivir. “Es gracioso, el kirchnerismo dice odiar a la ciudad de Buenos Aires pero la elige para vivir”, expresó.

“¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente. ¿Dónde viven la mayoría de los funcionarios? ¿De dónde es Axel Kicillof? y hoy Axel te habla de la provincia y de estos porteños que quieren toda la plata para ellos cuando es un producto de la típica clase media urbana porteña”, agregó.

En cuanto a los militantes que se encuentran acampando en el domicilio de la vicepresidente desde que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargo politicos de por vida, en el marco de la causa Vialidad, Macri desestimó un “renacer del kirchnerismo”.

“No transformaría una movilización espontánea, pero muy minúscula, muy puntual en un renacer del kirchnerismo. Me parece que hay más fanatismo de un espacio que es más chico que antes”, recalcó.

“Esa noche cuando empezaron las manifestaciones a favor y en contra me preocupé. Dije ´que no vayamos a tener un enfrentamiento entre gente de uno y otro lado´. Con responsabilidad de gobierno me preocupa que las cosas puedan escalar. Pero veo un país maduro. Hay que estar encima”, dijo en relación al enfrentamiento que tuvo lugar el lunes pasado.