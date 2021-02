Jorge Macri, en Mendoza: “No somos oposición, somos alternativa”

“Esto es un atentado a la dieta”, dice con humor Jorge Macri. Hace varios días está de vacaciones en Mendoza pero no dejó de lado la política. Fue recibido por el gobernador Rodolfo Suárez en la Casa de Gobierno, miting del que también participó el diputado nacional Alfredo Cornejo.

En el diálogo, Juntos por el Cambio por supuesto no quedó afuera, y el intendente de Vicente López destacó que “vamos a llegar conociéndonos mucho más ahora, hubo poco tiempo de conocernos antes del Gobierno. No pudimos aprovechar lo bueno que cada uno tenía para aportar”.

“Estamos muchos más maduros, eso nos va a permitir ser mucho mejor gobierno, sea quien sea candidato”, expresó el primo del ex presidente, Mauricio Macri y uno de los nombres que suena para ir por la Gobernación en la provincia de Buenos Aires para el 2023. “Tenemos que achicar esa brecha de 14 puntos por la que perdimos”, se ilusiona.

Evitó hablar de nombres y puso el acento en la unidad lograda porque “es la primera vez que el peronismo tiene que convivir con una oposición que más allá de haber perdido, permanece unida y con una base de gobernación relevante”.

“Hay una fuerza consolidada, en la Provincia tenemos 58 de 135 intendencias, algo que nunca pasó. Ese compromiso de unidad se mantiene y está vivo”, resaltó.

Con el escenario electoral tras bambalinas, la discusión sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) copa la agenda y para el jefe comunal bonaerense, el gobierno de Alberto Fernández “busca excusas para especular con la pandemia, creo que están dadas las condiciones para votar, quizás sí puedan correrse un mes y garantizar que en diciembre estén cambiando las autoridades”.

“Si hay vocación real de avanzar, se podrían avanzar con el modelo de boleta única, que permitiría ahorro y transparencia. Y resolver las internas incluso”, agregó.

Juntos por el Cambio y la autocrítica del pasado

Después de la derrota de Mauricio Macri ante la dupla Fernández-Fernández, puertas para adentro hubo autocrítica y un rearmado que tiene como intención volver al sillón de Rivadavia. En ese sentido, para Jorge Macri uno de los errores clave fue “pedirle un esfuerzo muy grande a la clase media que no aguantó”.

“Cometimos errores en el pasado y hay que aprender de qué se hizo mal, corregirlo y ser mejores, por eso mantenemos la unidad, porque queremos gobernar, queremos prepararnos con un mejor Gobierno. Hay muchas fuerzas y gente capacitada, con experiencia de gestión y un diálogo muy honesto para generar planes para el 2023, más allá de la elección intermedia”, indicó.

Y utilizó una frase para ejemplificar su pensamiento: “El líder define el rumbo de la marcha, pero el ritmo lo define el último de la fila. Quien gobierna debe saber hacia dónde quiere ir, pero debe estar atento de ver si está dejando gente en el camino. Yo saqué 63 puntos, algunos lo logramos”.

Prefiere sacarle el rótulo de oposición a frente y hablar de “alternativa” porque asegura estar aprovechando “este tiempo para conocernos más y volver con programas más profundos. No somos oposición, estamos para gobernar mejor que quienes gobiernan hoy en Provincia y Nación”.

Halcones, palomas, el futuro de Macri y la proyección de Cornejo

Mucho se especula sobre la jubilación forzada de Mauricio Macri, algo que su primo desmintió al sostener que “hay liderazgos que no necesitan ser candidatos, me siento muy cómodo con Mauricio en el rol de mentor porque no creo que haya que jubilar capacidades y experiencias como la que él tiene”.

Otro nombre que suena con aspiraciones es el de Alfredo Cornejo, actualmente con una banca en el Congreso Nacional. “Lo respeto mucho, ha gobernado con éxito y tiene el apoyo de la gente, esa combinación lo pone tranquilamente en una proyección nacional y de ser candidato de ser presidente”, asegura.

“Muchos aspiran y el tiempo dirá. Es un dirigente de mucho peso, muy escuchado en Buenos Aires también”, elogió.

En su gira, se hizo tiempo para reunirse con Omar De Marchi, titular del PRO local aunque prefirió no opinar sobre una posible rivalidad con la UCR, aunque sí garantizó que “crecer, tenemos que crecer todos”.

En la grieta entre los duros halcones y las blandas palomas dentro del PRO, Jorge Macri prefiere preguntar si “hay alguna otra ave en el medio”. Y destacó que tanto la combativa Patricia Bullrich que estuvo en Mendoza hace pocos días , como el dialoguista Horacio Rodríguez Larreta tienen “estilos distintos pero comparten los mismos valores”.

“Y para mí, depende los temas. Si mañana me convocan para mejorar el plan de vacunación voy a trabajar con el oficialismo, me voy a sentar para aportar mis mejores ideas. De hecho ofrecimos 20 centros de atención primaria y ellos eligieron 6 escuelas. Ese plan no tienen ningún sentido”, criticó. Y resaltó que dentro del PRO “no hay división interna, a veces soy más paloma y otras halcón”.

Las críticas a la gestión nacional por las vacunas

La gestión de la pandemia y el calendario de vacunación sobre otro de los temas sobre los que se expresó. “Creo que el problema de Argentina es que ha tenido más campañas de vacunación que vacunas, cometió un error grave en la provisión”, cuestionó.

“Todo el mundo está buscando vacunas y Argentina quedo con muy poca disponibilidad. Todo eso hizo que los contagios continúen y que haya habido más declaraciones de buena intención que calidad de gestión. Creo que el gobierno ha fracasado en obtener las vacunas y además, en el caso de provincias, se ha decidido mal la distribución”, aseguró.

De cara a una posible segunda ola, Macri sentenció que “esta enfermedad nos obliga a no escribir nada en piedra” y que “hay que ser flexibles, si se puede abrir, abrir rápido”.

“Hay que ser muy ágil para cerrar y abrir. No hay que relajarse, hay que ser cuidadoso, aplicado, mirar los datos y no enamorarse de medidas”, concluyó.