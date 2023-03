Giménez se sube al “tren electoral” de San Martín y pide un frente más amplio para competir en Mendoza

Este miércoles llegó del tren de pasajeros a Mendoza, luego de 30 años de su último arribo. La actividad contó con la participación del presidente, Alberto Fernández, además del gobernador, Rodolfo Suárez; más dirigentes del resto del arco político local.

Uno de los que estuvo en el evento que se desarrolló en la estación de trenes de Palmira (San Martín), fue Jorge Giménez, encargado de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos y exintendente de la comuna del este. El funcionario celebró la actividad, a la que calificó como un gran paso en la “recuperación” de los trenes, aunque también habló de política y sobre la posibilidad de volver a presentarse para la intendencia en las próximas elecciones.

Si bien dijo que es un tema en el cual todavía “no está enfocado”, calificó que el actual intendente, Raúl Rufeil, “adelantó los tiempos cuando anunció que iría por la reelección”, por lo que agregó que “es una posibilidad” que está evaluando y que en la próxima semana podría tomar una decisión al respecto.

Sin embargo, dejó algunas críticas contra el intendente sanmartiniano, sobre el que sostuvo que dejó paralizadas obras importantes, como por ejemplo el campus universitario: “Nosotros compramos un terreno, lo urbanizamos, lo dejamos con agua, cloacas, luz, veredas y alcantarillas, pero hoy eso está parado. Es un proyecto de desarrollo real para la región”, mencionó en radio Mitre Mendoza.

Para Gimenez, “hay varios proyectos que pensamos para la región que hoy están parados o no se avanzaron. Se crece con desarrollo, con aporte de nuestra gente formada, si no, vamos a seguir abriendo surcos y cortando ladrillos, que es lo que no queremos para nuestros hijos; queremos que tengan otras herramientas”, añadió.

Un frente amplio

Respecto a las elecciones provinciales, consideró que es necesario armar frentes con actores que peleen por Mendoza independientemente de que sean radicales o peronistas. No me quiero quedar en una tribu. Tengo mis sentimiento y mi pertenencia ideológica pero los tiempos actuales necesitan de otra cosa, el aporte de muchos. Por ejemplo el tema del tren, trabajó Anabel Sagasti, Adolfo Bermejo y Jorge Difonso, que no es de nuestro partido y él también ha sido un impulsor, creo que ese es el camino”.

En este sentido, la necesidad de armar frentes desde el peronismo incluyen, para el propio Giménez, a dirigentes que se fueron de Cambia Mendoza tales como Jorge Difonso y su partido Unión Popular, así como también podrían hacerlo con Omar De Marchi, diputado nacional del Pro y que todavía no ha tomado una decisión sobre su participación en Cambia Mendoza.

“Jorge Difonso acá era parte de Cambiemos en Mendoza, estuvo hasta hace poco. Este es el camino, no importa dónde uno esté, lo que sí importa es que tenemos una provincia con terrible dificultad de todo tipo y si los que nos involucramos en tema de política y cargo políticos cada 4 años que hay que pelearse si uno es de Boca, otro de River, tenemos 4 años para trabajar juntos por las cosas que necesitamos. Lo escuché al gobernador decir que el tren de pasajeros no iba a volver y hoy está volviendo, ahí es donde necesitamos que todos pelen por las cosas que necesitamos”, mencionó.

Lo mismo dijo con el líder del Pro en Mendoza: “¿Por qué no podría estar? A De Marchi lo respeto. Ha estado siendo parte del proyecto provincial, ha visto que esto no va a ningún lado y está buscando otras posibilidades. Lo he visto siempre pelear por Mendoza. Lo que hace falta es abrirse, porque esto se cierra cada vez más, coincido con lo que por ahí dice De Marchi, de lo riesgoso institucional es que Mendoza se siga cerrando y manejándola una sola persona, eso es peligroso para cualquier provincia”.

Con relación a los posibles candidatos del PJ, señaló que hasta ahora “se ha expresado Martín Hinojosa y se habla de Emir Félix, me encantaría que fuera Emir, lo conozco, sé cómo trabaja. También está (Roberto) Righi con algunas ganas. Pero insisto en que hay que abrir más el espectro, más allá de mis amigos peronistas, habría que abrir más”.