‘Jessie’ y ‘Maléfica’: el cruce de comparaciones entre Cristina Kirchner y Patricia Bullrich con personajes infantiles

Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser noticia hoy por múltiples situaciones, todas originadas en el acto por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia: desde la crítica hacia el macrismo, el mensaje al FMI por la deuda y otras ‘perlitas’.

En medio de las chicanas , la presidenta del Senado hizo una alusión a la independencia de Estados Unidos y figuras de la política local que visitan la embajada norteamericana vestidas como cowboys en alusión a la titular del Pro, Patricia Bullrich .

“Quién diría que en medio de esta pandemia atroz, que conmueve a la humanidad y nos ha roto todos los esquemas para gestionar el Estado, que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas. Qué cosa, porque toda la vida dijeron que estábamos cerrados al mundo”, afirmó la expresidenta. “A todos se les escapa que fue la articulación de una Argentina de una visión multilateralita que pudimos contar con las vacunas que nos vendió la Federación Rusa y la República Popular de China”, continuó.

Luego aseguró que “Néstor y yo no nos fuimos nunca de vacaciones a Rusia y China. Nos íbamos a Nueva York y Orlando. Néstor no tenía problemas con Estados Unidos, si disfrutaba como un chico en Disney World. No tenemos anteojeras ideológicas”. Pero aclaró que “nunca” confundieron sus gustos personales “con los intereses nacionales, como hacen otros”.

“No confundan al durazno con la pelusa. Con esos que declaran el mundo libre y republicano y el 4 de julio van a festejar la Independencia de Estados Unidos. Alguna vestida de vaquera, parece Jessie la de Toy Story, pero la de Toy Story es mucho más simpática, la tiene mi nieta y es mucho mejor ”, lanzó la vicepresidenta en referencia a la participación de Patricia Bullrich en un acto en la embajada estadounidense donde participó con un traje de vaquera y según detalla Clarín.

La respuesta de Patricia Bullrich

Tras la comparación que hizo Cristina Kirchner de patricia Bullrich con el personaje de Toy Story, la presidenta del Pro devolvió el golpe en una entrevista en TN y también llevó a la vicepresidenta al terreno de los parecidos con producciones infantiles.

“Vamos a hacer una especie de comparación: si yo soy Jessie, la vaquera de Toy Story -que también lo tienen mis nietos- ella es Maléfica, la emperatriz del mal. Así que podemos hacer un juego de personajes”, afirmó con ironía.