Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Santiago Peña en medio de la tensión comercial global

En ese escenario, la reunión entre Milei y Peña cobra relevancia no solo por los vínculos bilaterales, sino también por el impacto regional de las decisiones que se puedan tomar en conjunto. Será el tercer encuentro entre ambos presidentes: el primero fue el 14 de febrero en la Casa Rosada y el segundo en Mar del Plata, durante el Coloquio IDEA.

Peña también destacó que “ningún país se va a desarrollar si no tiene estabilidad macroeconómica, si no tiene una economía que crece, si no tiene un Banco Central que controle la inflación. Es imposible”. Cabe destacar que la visita de Milei forma parte de una estrategia diplomática que busca consolidar lazos con líderes regionales alineados ideológicamente y con agendas económicas compatibles, en momentos en que el bloque del Mercosur enfrenta tensiones internas y presiones externas por la firma de acuerdos comerciales estratégicos.