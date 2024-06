Javier Milei se bajó de la cumbre del Mercosur tras su tenso cruce con Lula da Silva

El presidente argentino, Javier Milei, manifestó este domingo a sus colaboradores más cercanos que finalmente no viajará a la cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrollará el 8 de julio en Asunción. Tal decisión luego fue confirmada por sus voceros.

A pesar que hasta el viernes pasado en su entorno aseguraban que iba a viajar, su crítica hacia el mandatario Luis Inácio Lula da Silva, quien también lo había criticado durante la misma semana, terminó por ratificar el mal momento que atraviesan las relaciones con el presidente de Brasil.

El libertario de derecha Milei criticó a Lula en múltiples ocasiones y lo calificó de "comunista furioso". Gentileza: El submarino Jujuy.

Mientras tanto, desde Brasilia confirmaron este fin de semana que Lula si estará en Asunción para la cumbre. Milei no pudo resistir a volverse a meter en el fango con Lula da Silva, a quien debía ver la próxima semana en Asunción.

El ida y vuelta entre Milei y Lula

Tal como recapituló Clarín, el pasado viernes el Presidente rechazó disculparse con su par brasileño, como éste le había reclamado, y en cambio lo calificó de “zurdito” con “el ego inflamado”. Sus dichos se dieron durante una entrevista televisiva en relación a un Lula que en su momento también le respondió.

“No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas”, había dicho el presidente vecino al sitio de UOL. Ante estas declaraciones, luego llegó el contraataque de Milei.

Milei negó que vaya a pedirle disculpas a Lula (Collage).

“¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?”, contraatacó el presidente argentino.

Un cruce con historial y la agenda de Javier Milei

Mas allá de que Lula haya apoyado a Sergio Massa como candidato en las pasadas elecciones y que Milei sea amigo y aliado de los Bolsonaro, Lula y Milei se saludaron cordialmente en el reciente G7, realizado en Puglia, Italia. Sin embargo, posteriormente se esquivaron. Bajo ese escenario, ahora se aproxima la cumbre del Mercosur, del 8 de julio, en Paraguay.

Javier Milei no viajará a la cumbre del Mercosur y esquivará un encuentro con Lula da Silva.

Ante ese compromiso, en Presidencia detallaron este domingo que Milei viajará el 8 de julio a Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia, donde busca reeditar su propuesta a los gobernadores de que se firme un Pacto de Mayo aunque ahora en julio.

Seguí leyendo: