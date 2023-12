Javier Milei propuso a Martín Menem para presidir la Cámara de Diputados

El presidente electo Javier Milei optó por un diputado propio para conducir la Cámara Baja: Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Menem, hijo del ex senador Eduardo Menem. Abogado y empresario, Menem, de 48 años, entró a la política hace dos años como diputado provincial en La Rioja, este año compitió por la gobernación y finalmente resultó diputado nacional electo.

Lo confirmó este sábado Guillermo Francos y adelantó que Javier Milei propondrá a Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, como presidente provisional del Senado, detalla Clarín.

En 2021, Martín Menem fue el único candidato liberal que Javier Milei apoyó por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El ahora mandatario electo en su momento viajó a La Rioja para mostrarse con él y Menem alcanzó el 13% de los votos.

Martín Menem, sobrino del ex presidente, empresario y proveedor de la AFA

Estudió abogacía en la Universidad de Belgrano y ante el citado medio Clarín se autodefinió como “justicialista de centroderecha, con ideas liberales”. Suele despegar a su apellido de la “casta” de la que habla Milei, remarca que “no toda política es casta”. Habla mucho de política con su padre Eduardo, el arquitecto del justicialismo de los ‘90, y asegura que lo consulta para armar los proyectos de ley.

Desde el barrio de Constitución dirige la empresa Gentech, en la que produce suplementos deportivos y barras proteicas, con las que se convirtió en proveedor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Exporta productos para deportistas que superan las estrictas normas antidoping. Sin embargo, tilda de “empresaurios” a ciertos proveedores del Estado.

En estas elecciones nacionales, Martín Menem encabezó la boleta de La Libertad Avanza que quedó en el segundo lugar con el 38,1% de los votos, detrás del ex gobernador Sergio Casas. Así el partido liberal se quedó con una banca que desde la semana próxima ocupará Menem.

Hace un año y medio, reveló a Clarín qué lo liga al economista liberal: “Lo que me une con Milei es que es quien mejor interpreta las ideas de Menem en los ‘90, o lo que pasó en los ‘90. Y que lo reivindica permanentemente, como no lo hizo nadie y en el momento que no lo hacía nadie, es lo que más une con él. Más allá de un afecto personal que tengo con él, al que lo conozco hace bastante”.

De muy buena relación tanto con el presidente electo como con Karina Milei, Menem fue uno de los armadores de La Libertad Avanza en el interior del país. Alindeado con el economista liberal, mercó una diferencia cuando Milei habló de libre portación de armas: “No cualquiera puede acceder”.

Seguí leyendo