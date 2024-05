Javier Milei habló ante una multitud en España, criticó al socialismo e ironizó sobre Pedro Sánchez

Javier Milei se presentó este domingo en el evento “Europa Viva 2024″ que se realizó en Madrid el partido Vox y que tuvo al mandatario argentino como uno de los principales oradores. Milei pronunció un encendido discurso contra el socialismo y lanzó duras indirectas contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario argentino pidió unidad a los ultranacionalistas europeos para hacer frente al “socialismo”, además de exhortar a los dirigentes europeos a dar la pelea cultural. “No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía”, dijo Milei, cuya victoria en las elecciones de 2023 con un discurso desacomplejado y furibundo, le ha convertido en un referente para los movimientos “patrióticos” europeos.

“Parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, sentenció.

“Voy a predicar con el ejemplo y mostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito”, prometió el Presidente a los representantes y simpatizantes de un movimiento dividido en el Parlamento europeo y con pocos casos de experiencia en el poder.

“Me toca a mí mostrarles lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque (...) la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas”, añadió.

“Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos porque aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los más débiles, de los que no se ganaron la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación”, destacó Mieli.

En tanto, el presidente argentino volvió a señalar al socialismo como el responsable de la crisis de Occidente y aseguró que “Tampoco se dan cuenta o no parece importarles, que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental, la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen”.

Milei no desperdició la oportunidad para cargar contra el periodismo: “Nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, tienen su gente metida en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. No importa que hagan, no importa que digan, ni cómo nos ataquen, por eso les digo, me importa un rábano lo que aspiren los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular, de los ensobrados del periodismo”.

La sugestiva frase de Javier Milei contra Pedro Sánchez

En medio de su alocución en Madrid, Javier Milei tensó la cuerda con el presidente español Pedro Sánchez al dedicarle unas palabras en tono de ironía al caso de corrupción que salpica a la esposa del mandatario ibérico.

“Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aun cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, señaló Milei sobre Begoña Gómez, pareja del mandatario español y acusada de tráfico de influencias.

Las críticas de Pedro Sánchez a Javier Milei

Días atrás, y de cara al cónclave que llevó adelante Vox este domingo en Madrid, el presidente español Pedro Sánchez había lanzado críticas hacia Santiago Abascal y Javier Milei. “La internacional ultraderechista se reúne hoy en España con Abascal y Milei a la cabeza. Y lo hacen aquí porque España representa lo que ellos odian: feminismo, justicia social, dignidad laboral”, escribió Sánchez en la red social X.

La victoria de Milei ha dinamizado a los movimientos ultranacionalistas europeos, y uno de los fundadores de Vox, Javier Ortega-Smith, explicó a AFP que el político argentino es “el ejemplo y la experiencia de que (...) es posible plantear una alternativa”.

“Es un buen ejemplo para España y creo que, si lo entienden los españoles, aquí lo conseguiremos también”, sentenció.

En otro punto de Madrid, en la plaza de Colón, cientos de personas se reunieron para protestar contra el “fascismo”.

Entre banderas de Argentina, México o Palestina, la argentina Marisel Cherasco, de 27 años, criticó las políticas de Milei porque, según aseguró a AFP, “benefician a unos pocos a cuesta del bienestar de la mayoría”.