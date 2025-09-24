Javier Milei hablará 15 minutos ante la ONU y se reunirá con Kristalina Georgieva

El encuentro con la directora gerente del FMI se llevará a cabo en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos. El comunicado oficial.

El presidente Javier Milei continúa de gira por Estados Unidos y el vocero Manuel Adorni confirmó su próxima cita. Este miércoles, el mandatario se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.

El portavoz confirmó la visita en su cuenta oficial de la red social X. El encuentro se llevará a cabo a las 14.30 hora local (15.30 de Argentina) y forma parte de la agenda del presidente en EE.UU. junto a parte de su equipo económico y político.

La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará el día de mañana a las 14:30 horas (hora local).

Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025 La reunión con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina. El Gobierno busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Cabe recordar que Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales. Sin embargo, esta vez será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.

Antes, a las 12.45 y durante 15 minutos, el libertario hablará y dará su discurso en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), envalentonado por el respaldo del mandatario estadounidense Donald Trump.