26 de octubre de 2025 - 22:51

Javier Milei tras el triunfo electoral: "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Desde el bunker de La Libertad Avanza en el porteño hotel Libertador, el presidente destacó la implementación de la Boleta Única Papel y aseguró: "Que lindo le queda el violeta"

El presidente Javier Milei destacó esta noche que La Libertad Avanza (LLA) pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 10”, y ponderó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

NA / Damián Dopacio
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei destacó esta noche la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas, donde el sistema tuvo un debut “maravilloso”.

“Nunca se había podido pasar, y este sistema termina con la trampa”, destacó Milei desde el bunker de LLA en el Hotel Libertador.

También agradeció esta noche a los “10 millones de argentinos” que votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Además mostró su gratitud al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros patricia Bullrich y Luis Petri, de Seguridad y Defensa, respectivamente, por haber aceptado “aunar fuerzas” junto con el ex mandatario Mauricio Macri para “terminar con el populismo”.

destacó esta noche que “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, al celebrar el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Hemos logrado salir y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hechos en los últimos dos años”, dijo Milei y llamó a “afianzar el camino reformista”.

Muy emocionado afirmó: “Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

Por Redacción Política