Javier Milei cerrará esta noche el "Derecha Fest" en Mar del Plata, pero antes visitará a una expareja

La visita a Mar del Plata forma parte de una gira federal “Tour de la Gratitud”, que Milei planea realizar por distintas ciudades del país, incluida Mendoza.

Javier Milei en el “Tour de la Gratitud”, que tuvo lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

Noticias Argentnas
Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei participará esta noche en Mar del Plata de La Derecha Fest, la convención política que reúne a referentes del movimiento conservador y que contará con la presencia de ministros, diputados, senadores de La Libertad Avanza (LLA), además de militantes y público en general.

El mandatario está previsto que llegue a la medianoche al Balneario Horizonte, donde encabezará el cierre del evento, que comenzará a las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.

A diferencia de las ediciones anteriores, realizadas en Buenos Aires y Córdoba, el encuentro tendrá entrada libre y gratuita. Entre los principales expositores se encuentran Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente.

Según trascendió, también asistirán dirigentes aliados del PRO, entre ellos el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Antes de participar de la convención política, Milei visitará a su expareja Fátima Florez en el Teatro Roxy, donde la artista presenta el espectáculo “Fátima Universal”. De manera excepcional, la función comenzará a las 21 para adaptarse a la agenda presidencial, y se prevé que el Presidente tenga una participación desde el escenario.

La visita a Mar del Plata forma parte de una gira federal que Milei planea realizar por distintas ciudades del país. Este recorrido comenzó hoy con el denominado “Tour de la Gratitud”, que tuvo lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

