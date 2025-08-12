Javier Milei cenó con diputados aliados en la Quinta de Olivos: el objetivo es blindar vetos

El presidente quiere asegurar los 86 votos que necesita en la Cámara baja para sostener su rechazo a las leyes. Asistieron legisladores de LLA y del PRO.

José Luis Espert, al salir de la Quinta de Olivos, donde hubo cena con el presidente Javier Milei.

Este martes por la noche, el presidente Javier Milei encabezó una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados. El objetivo del encuentro es blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

La reunión se da en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto. Según informaron en TN, el oficialismo quiere delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.

De esta manera, los libertarios enfrentan un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.

"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", aseguró una fuente legislativa que asistió a la cena. Además, en el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen que "nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".

Quiénes estuvieron en la cena de la Quinta de Olivos La cena comenzó a las 20. Asistieron diputados de LLA y un nutrido grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo. También estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.