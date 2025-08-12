Javier Milei tiene un nuevo médico presidencial, tras aceptar la renuncia del anterior titular

Karina Milei designó a Cristian Martelletti como director de la Unidad Médica Presidencial. El profesional es especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

Nombraron a un nuevo médico a cargo de la salud de Javier Milei. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial.

Así se dispuso a través del Decreto 573/2025, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial. En el comunicado también se anunció que se aceptó la renuncia del anterior titular, Manuel Emilio Estigarribia, a quién el Gobierno le agradeció "los servicios prestados en el desempeño de su cargo".

Respecto al currículum de Martelletti, era empleado del Ministerio de Salud de la Nación y ya se desempeñó como profesional en la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Ahora tendrá rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Boletín Oficial, Decreto 573/2025 Boletín Oficial, Decreto 573/2025. Cabe destacar que el nuevo doctor, a cargo del equipo médico responsable de la salud del presidente Javier Milei, es especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello. Si bien el decreto se publicó este martes, la medida ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

Además, Martelleti se formó como médico en la Fundación Barceló y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita. También integra el equipo quirúrgico del Hospital Posadas y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).