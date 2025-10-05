Javier Milei brindó detalles de la renuncia de José Luis Espert: "El kirchnerismo montó una operación"

El presidente destacó “el gesto noble” del ahora excandidato de LLA. Y destacó: "Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert".

El presidente Javier Milei defendió enfáticamente a José Luis Espert, tras su decisión de bajarse a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. El mandatario atribuyó el escándalo de los vínculos con Fred Machado a una "operación" orquestada por el kirchnerismo.

Milei fue entrevistado en LN+ y elogió la decisión del economista. Además calificó su accionar de "noble", a la vez que aseguró no dudar de su honorabilidad. También señaló la polémica de Espert como una maniobra clásica de la oposición.

Embed - La entrevista completa de Luis Majul con Javier Milei (05/10/2025) "El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo", argumentó el jefe de Estado.

Embed .@JMilei: “No tengo dudas de la honorabilidad de Espert” pero su renuncia “fue un gesto noble” aunque se trató de “una operación del kirchnerismo”



La Cornisa @lanacionmas pic.twitter.com/7mlPhBL7tw — Luis Majul (@majulluis) October 5, 2025 El presidente incluso comparó el caso de Espert con otros antecedentes de presuntas operaciones políticas: “Recordemos que esto se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro”.

Embed “Los K tienen récord de condenados” y por eso “ensucian a los demás”. Para el presidente @JMilei, la renuncia de Espert “es maravillosa porque demostró que nos somos lo mismo”



La Cornisa @lanacionmas https://t.co/NXfGiBSLJw pic.twitter.com/oZuLhsDlfw — Luis Majul (@majulluis) October 6, 2025 Milei señaló que la renuncia se debió a que el escándalo estaba desviando el foco de la agenda electoral central de LLA de cara al próximo 26 de octubre. "El problema que esto estaba causando digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas, se hace lo que es correcto, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert", advirtió.