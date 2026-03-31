Milei sigue con su "plan motosierra": la cantidad de empleados públicos bajó 7% interanual en febrero

El empleo público volvió a registrar una caída en febrero y consolidó una tendencia descendente en comparación con el año pasado. Los datos oficiales muestran una reducción significativa en la cantidad de empleados estatales, tanto en la administración central como en las empresas públicas.
De acuerdo con las cifras difundidas, la dotación total de personal se ubicó en 276.952 empleados, lo que representa una baja del 7% en relación al mismo mes del año anterior. El retroceso también se observó en la comparación mensual, con una disminución del 0,6% respecto de enero.
En tanto, el Gobierno libertario continúa con su “plan motosierra” con recortes que se extenderán durante todo el primer semestre de 2026, a pedido directo del presidente Javier Milei. Esto es coordinado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Dentro del sector, la administración pública nacional concentró 188.242 trabajadores, con una caída interanual del 7,1%. En términos mensuales, ese segmento registró un descenso del 0,8%.
En tanto, las empresas y sociedades del Estado mostraron una reducción del 6,7% en comparación con febrero del año pasado, lo que también contribuyó al achicamiento general del plantel estatal.
De las 123 entidades, empresas y sociedades que conforman el universo de informantes actuales, 4 entidades de la Administración Pública Nacional (APN) y 10 empresas y sociedades del Estado no han informado su dotación, por lo que su valor no ha sido imputado.
Estas unidades suman 14.082 personas, lo que representa el 5,1% de la dotación informada. A medida que den cuenta de su dotación para el período faltante, serán actualizados los cuadros de la serie que acompañan el informe mensual.