Milei sigue con su "plan motosierra": la cantidad de empleados públicos bajó 7% interanual en febrero

Así lo anticipó el Indec, que remarcó que la dotación total de personal se ubicó en 276.952 empleados. El retroceso también fue en la comparación mensual.

La dotación de empleados públicos continúa bajando en Argentina durante la gestión de Javier Milei.

El empleo público volvió a registrar una caída en febrero y consolidó una tendencia descendente en comparación con el año pasado. Los datos oficiales muestran una reducción significativa en la cantidad de empleados estatales, tanto en la administración central como en las empresas públicas.

De acuerdo con las cifras difundidas, la dotación total de personal se ubicó en 276.952 empleados, lo que representa una baja del 7% en relación al mismo mes del año anterior. El retroceso también se observó en la comparación mensual, con una disminución del 0,6% respecto de enero.

En tanto, el Gobierno libertario continúa con su “plan motosierra” con recortes que se extenderán durante todo el primer semestre de 2026, a pedido directo del presidente Javier Milei. Esto es coordinado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Indec - La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó 276.952 personas en febrero de 2026, según el Indec. Indec Dentro del sector, la administración pública nacional concentró 188.242 trabajadores, con una caída interanual del 7,1%. En términos mensuales, ese segmento registró un descenso del 0,8%.

En tanto, las empresas y sociedades del Estado mostraron una reducción del 6,7% en comparación con febrero del año pasado, lo que también contribuyó al achicamiento general del plantel estatal.