Javier Milei arremetió contra el gobernador de Chubut: “Es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato”

La tensión entre la Casa Rosada y las provincias sigue su escalada y este domingo sumó una nueva página, luego de las descalificaciones que el presidente Javier Milei lanzó contra el gobernador de Chubit, Ignacio Torres.

Es que el titular del Ejecutivo nacional arremetió contra el chubutense luego de las amenazas que el patagónico lanzó sobre el corte de suministros de petróleo si la Nación no le paga los $13.500 millones de coparticipación que retuvo por una deuda que no logró refinanciar.

“Pobrecito, Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”.

En diálogo con LN+, Milei criticó la amenaza de Torres sobre cortar el suministro de hidrocarburos y puntualizó que “Son discusiones de gente muy de cabotaje, yo vengo de una reunión internacional muy importante (la Conferencia de Acción Política Conservadora), no estoy para el chiquitaje”.

Noticia en desarrollo