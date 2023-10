Javier Milei ahora busca moderarse: “Estoy como Walt Disney, no me caliento más”

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, continúa su serie de entrevistas en preparación para la segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. Durante una entrevista con LN+, el candidato, que se había destacado por particular estilo, mostró una actitud más moderada, llegando incluso a hacer chistes sobre su fama de enojarse fácilmente.

Milei expresó durante la entrevista con Luis Majul: “A mí no me enoja nada. Estoy como Walt Disney, no me caliento más”, lanzó como una metáfora humorística y hasta se permitió complicidad con las personas que estaban detrás de cámara. Segundos más tarde dijo: “Van cayendo al chiste”.

Durante la entrevista, el candidato se enfocó en temas económicos y demostró una actitud más calmada y serena. También mostró gestos de buena voluntad hacia Patricia Bullrich y Mauricio Macri, dos líderes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no escatimó críticas hacia su rival, Sergio Massa, especialmente en relación con la escasez de combustible en el país.

MILEI CRITICÓ A MASSA

Cuando fue consultado por la falta de combustible dijo: “lo interesante de esto es la violencia con la cual el ministro Massa lo quiere arreglar y la interpretación que hace”. Según él, Massa interpreta que el país le está yendo bien y, por lo tanto, “mucha gente salió a consumir nafta”.

Luego compartió al candidato de Unión por la Patria con Nicolás Maduro. “Es la misma respuesta que dio Maduro en un contexto donde estaba faltando el papel higiénico y dijo que como los venezolanos comían tanto estaban yendo mucho al baño. Cuando en realidad los venezolanos en promedio perdieron 10 kilos de peso porque no tienen para comer”, afirmó.

Luego sumó: Massa es la continuidad del modelo decadente. Massa es la casta, tranza con los empresarios prebendarios, está rodeado de políticos chorros, tranza con los sindicalistas tranzas que entregan a los trabajadores, tiene vínculos con periodistas que su accionar deja mucho que desear, tiene un ejército de profesionales que defienden cosas aberrantes... Massa es la continuidad de la decadencia, es el rey de la casta, no hay más casta que Massa”.

