Janina Ortiz intentó frenar la discusión por su exclusión como diputada

El oficialismo intentará avanzar con la exclusión de Janina Ortiz de la Cámara de Diputados, después de recibir la respuesta del Ministerio Público Fiscal a un pedido de informes elevado desde el cuerpo. Para evitar que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) saque despacho para que se vote en la sesión del miércoles, la exfuncionaria lasherina presentó un escrito este lunes y como no tuvo éxito, finalmente su abogada Elena Quintero acudirá a defenderla.

Cerca del mediodía, Cambia Mendoza difundió a través de un comunicado que la exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras presentó “nuevos artilugios para evitar dar explicaciones ante sus pares” de su situación judicial. Cabe recordar que es investigada en dos causas: fraude a la Administración Pública y coacciones. Sin embargo hasta el momento no ha podido ser imputada, por diferentes recursos presentados que deberá resolver un Tribunal Penal Colegiado que aún no es sorteado.

Desde el radicalismo afirmaron que la “nueva excusa es que no es el domicilio dónde tiene despacho” y por lo tanto no fue notificada formalmente para que asista mañana al Anexo de la cámara. En tanto que su abogada le informó a Los Andes que el correo le llegó a ella y no a su clienta.

“Hoy Janina Ortiz presentó un escrito planteando la nulidad de la notificación y planteando cosas absurdas, tratándonos de necios, ignorantes o fanáticos. Plantea la nulidad de la notificación, siendo que el jueves pasado la notificamos y el viernes presentó una nota pidiendo que se asegure la transmisión en vivo de la Comisión, que se suba el informe del Ministerio Público Fiscal a Diputados y que la comisión sea grabada. Cosas que suceden a diario”, explicó el presidente de LAC, Franco Ambrosini (UCR) a Los Andes.

Y afirmó, que a través de ese escrito elevado el viernes, “consintieron la notificación” y aseguró que “se está notificando al mismo domicilio procesal que presentaron la diputada Ortiz y su abogada”.

“Después del fin de semana presentan una nulidad. A parte, alegan que no hay división de poderes, desconociendo la Constitución de Mendoza que en su Artículo 91 les da facultades disciplinarias a las cámaras y son órganos independientes”, aseguró el legislador radical.

Y explicó que después del pedido de informes presentado ante el MPF, decidieron avanzar en el tratamiento de su “exclusión o suspensión”. Aunque los legisladores radicales no quieran decirlo abiertamente, la intención es ir por la primera opción y lo pondrán sobre la mesa. En caso de no contar con el respaldo necesario de las otras fuerzas, apostarán por la suspensión. Lo cierto, como publicó Los Andes el viernes pasado, es que tienen los votos asegurados para sortear el primer filtro.

Ante este escenario, mañana la abogada Quintero asistirá a la comisión para defender su escrito, le afirmó a este medio. La letrada manifestó que “no se han respetado los procedimientos vigentes” en el pedido de informes, ya que la Ley 1151 establece que “el Presidente de la Cámara no le puede pedir a un Fiscal que le entregue un informe, sino que es la Corte la que se tiene informar primero. Es un procedimiento que no se ha respetado y por lo tanto es nulo”.

También denunció que existe “non bis in ídem”, esto quiere decir que no pueden juzgar a una persona por los mismos hechos, según el Artículo 167 de la Constitución. “Así como no procedía el desafuero y se lo hicieron igual, dice ´desafuero o suspensión´ y ellos van por ´desafuero y suspensión´. Ya la juzgaron por estos hechos y la desaforaron. Y Janina Ortiz pudiendo accionar porque era inconstitucional no lo hizo”, manifestó.

Por otro lado, la abogada advirtió que si la Cámara de Diputados avanza en su suspensión podrían accionar contra el cuerpo por “desvío de poder”, al “utilizar las mayorías para cometer graves violaciones de derecho”.

A todo esto, desde el oficialismo confirmaron que realizarán el debate de forma normal y habrá despacho. “Sería un mal antecedente que ella no quiera ir para lo que se viene después”, sostuvo Ambrosini. En tanto, Quintero confirmó que será ella quien asistirá: “Voy a presentarme a defender lo expuesto por escrito”.

Orozco condicionado para salir de la provincia

El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, se encuentra imputado por fraude a la administración pública en 26 hechos y el Ministerio Público Fiscal rechazó un recurso que presentó para poder salir de la Provincia, sin pedir permiso judicial.

Así lo dispuso el Ministerio Público Fiscal después de que el excandidato a vicegobernador de Omar De Marchi se haya ausentado a una audiencia por no estar en la provincia, sin dar aviso.

Este dato extra también fue expuesto por Cambia Mendoza, ya que marcaron que la coincidencia del escrito de Ortiz no fue casual, porque están los dos acusados en la misma causa.