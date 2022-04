Jaliff se despidió de la actividad legislativa: “Me voy feliz, esto era lo que quería para mi vida”

Tres ex gobernadores acompañaron a Juan Carlos Jaliff en su despedida como legislador este martes. Roberto Iglesias, Julio Cobos y Alfredo Cornejo ocuparon lugares de invitados especiales en el hemiciclo que tuvo por última vez como protagonista al ex vicegobernador y ex funcionario de las gestiones radicales, quien marcó presencia en todos los gobiernos radicales desde el retorno de la democracia.

Rodeado de sus hijos y nietos, a quienes nunca involucró en política, según aclaró, el presidente provisional del Senado reconoció su emoción y habló de “las cosas del destino”: “Presidí la primera sesión cuando entré a la Legislatura, pero nunca pensé que iba a presidir la última también”, señaló.

No fue la única vez que mencionó al destino. “En noviembre del 83, veníamos a tomar posesión de la Legislatura con el vicegobernador electo José Genoud y conmigo venía un joven que recién cumplía la mayoría de edad paraa votar. Ahora es el vicegobernador cuando yo me voy. Esto nadie lo puede haber imaginado, Mario”.

El joven de aquel entonces era Mario Abed, amigo personal de Jaliff, quien, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, también participó de la despedida.

Cornejo, Abed, Iglesias y Cobos acompañaron a Jaliff en su despedida.

“Estoy luchando para mantener mi ego a raya, porque tener a tres ex gobernadores acá es como mucho”, reconoció en otro tramo del discurso final.

Y continuó, elevando la voz: “Siéntanse orgullosos, como yo, de pertenecer a la Legislatura de Mendoza, la que más trabaja en el país. Yo me quería ir trabajando hasta el último momento y acabamos de sancionar una ley muy importante, la de conciliación civil obligatoria”.

Alfredo Cornejo y Mario Abed participaron de la despedida de Jaliff.

Tras agradecer a su partido y a sus colegas oficialistas y opositores, llegaron las palabras finales: “Me voy contento, me voy feliz, esto era lo que yo quería para mi vida. Le puse toda la pasión a la actividad política, todo lo demás, viene después”.

EL “OSITO DE PELUCHE” Y EL “PEDAZO DE POLÍTICO”

La despedida de Jaliff se mezcló con los “hasta luego” de los 19 senadores que este martes cerraron sus mandatos. Entre ellos, algunos de larga carrera, como Alejandro Abraham (PJ) y Gustavo Pinto (UCR).

Pero los “viejos” se mezclaron con los “nuevos” en las despedidas y agradecimientos. Entre los variados discursos, sorprendieron las referencias mutuas entre Jaliff y Silvia Camiolo, malargüina y senadora saliente por el cuarto distrito.

El radical señaló que una vez tuvo que tener en brazos a una hija de Camiolo para que pudiera hablar en el recinto, mientras que la justicialista lo describió en una forma muy curiosa. “Para mí es un osito de peluche, cuando lo veía por la televisión lo imaginaba más alto”, señaló la joven legisladora.

“¡Qué pedazo de político que es usted Juan Carlos Jaliff!”, fue la frase que le dedicó, en contraste, el senador radical Alejandro Diumenjo, antes de que todos lo aplaudieran de pie.