El PJ ya tiene un espacio alternativo al kirchnerismo y abre el juego para elecciones internas en 2023

El Partido Justicialista comienza a mover fichas hacia el 2023 en momentos convulsionados, sobre todo a nivel nacional, con una fuerte interna entre el kirchnerismo, liderado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; y el espacio que mantiene el Presidente, Alberto Fernández. Mendoza no ha sido ajena a esta situación -que atraviesa todo tipo de coyunturas partidarias-, y si bien el impacto ha sido en parte neutralizado en el Frente de Todos local (en la Legislatura sigue el bloque en unidad), ya ha comenzado a visibilizarse un espacio alternativo al propio kirchnerismo, y prometen construir mayores acuerdos para enfrentarse en internas en las elecciones del año que viene.

Este martes por la noche, algo de este nuevo espacio se pudo notar en un acto en Guaymallén, organizado por el senador Rafael Moyano, en el que participaron jugadores peronistas que dieron cuenta de sus intenciones para el año que viene. Hablamos del intendente de Lavalle, Roberto Righi; y también de varios dirigentes de San Rafael que representan a los hermanos Emir y Omar Félix.

Si bien confirmaron que no se trató de un “lanzamiento” de Righi, que no podrá aspirar a una reelección en Lavalle, sí destacaron que es una presentación en sociedad del espacio, y en el cual se podría pensar incluso en internas en el 2023. “De un lado estamos nosotros, y del otro lado, ellos”, comentó a Los Andes uno de los participantes del mitin político más exultantes con el armado.

No obstante, parte del futuro de este espacio, y tomas de decisiones a futuro, dependen también de la evolución favorable del Intendente de San Rafael, quien se encuentra en la Capital Federal cursando su recuperación luego de más de un mes internado en terapia intensiva en el hospital Central, por una afección respiratoria que se agravó.

Al margen de esto, hubo varios dirigentes en un acto que no pasó desapercibido. Representantes sanrafaelinos como el diputado provincial Gustavo Perret (ex secretario de Gobierno de Félix) y Gustavo Valls, uno de sus dirigentes de confianza, formaron parte de este evento.

De hecho, este espacio terminó de confirmar que más allá de los buenos modales entre los intendentes y el kirchnerismo, hay una estrategia de algunos para plantear en sociedad las disidencias.

Del propio kirchnerismo reconocieron la jugada ante la consulta de este medio, la naturalizaron como “un espacio dentro del Frente de Todos”, y acotaron que varios de los que participaron de la convocatoria, fueron quienes hicieron internas en el 2021.

Por ejemplo, Juan Carlos Villegas, que enfrentó –y perdió- a José Pozzoli como concejal en Guaymallén, estuvo allí; así como también Mariano Martínez, que compitió en la interna contra el kirchnerista Martín González en Godoy Cruz.

“Righi se está moviendo, él apoyó a Moyano y por ende a Villegas en Guaymallén cuando enfrentó en internas a Pozzolli, que responde a Alejandro Abraham. Lo mismo pasó en Godoy Cruz”, comentaron.

Sobre el intendente lavallino, agregaron que desde hace tiempo está participando en reuniones o actos y que “seguramente tiene las intenciones de ser candidato, ya sea gobernador o diputado nacional”, agregaron.

Sin embargo, Righi no lo oficializa, así como también relativizó la conformación de un nuevo espacio. “Yo voy donde puedo y me invitan”, sostuvo a Los Andes, pero habló de construir para “proyectar para el futuro”; y dijo estar “sorprendido” porque hay gente “que estaba en sus casas hace 8 años y ahora no. Han vuelto a militar”.

Reunión del PJ en Guaymallén

También aclaró que él no hace política “en detrimento de nadie” ni “maltratando a nadie”, quizás en referencia a algunos de sus pares, quienes largaron duras críticas contra el kirchnerismo mendocino, como el propio senador Moyano, quien sostuvo que ese “autodenominado” kirchnerismo no los representa ni los abarca.

El propio Moyano, en su misiva cargó contra Anabel Fernández Sagasti y compañía, al sostener que trabajan “en base a los intereses de las candidaturas, sin proyecto para la toma del poder” y que “busca sólo discutir cargos”. También lanzó una estocada final: “Aunque conduzcan el partido no implica que sea la voluntad de la mayoría del peronismo”.

Hay quienes sostienen que Righi es prudente porque podría estar en negociaciones con el propio sector de Unidad Ciudadana, aunque el Intendente niega a Los Andes cualquier tipo de especulación sobre eventuales candidaturas. “Yo no estoy en contra de nadie”, sostiene a la prensa.

¿INTERNAS EN 2023?

No obstante, el intendente lavallino habló sobre posibles internas para el 2023 dentro del Frente de Todos: “Creo que son sanas. Cuando tenés un abanico de matices y métodos, son saludables, sobre todo para nosotros que hoy somos oposición en Mendoza”.

“La UCR tuvo primarias siendo gobierno, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? No tenemos por qué tener miedo a las primarias. El año pasado no tuvimos, y nos fue muy mal”, añadió.

En tanto, desde el sur dejaron en claro que hoy no se trata de “romper” con el kirchnerismo, sino que es un “espacio interno a Anabel”. Y marcaron que “hoy Anabel es nuestro vínculo con el Gobierno Nacional”.

Sin embargo, aseguran también que la única alternativa de poder enfrentar una campaña sin recibir chicanas del oficialismo con críticas a La Cámpora, es ganando en las internas: “Hoy que te relacionen con La Cámpora, no el kirchnerismo, para nosotros nos complica, porque no tiene una buena recepción de la ciudadanía. Por eso es necesario ir a internas”, marcaron.

Y pusieron énfasis en las elecciones del 2019 en donde, en las primarias, Aveiro, como líder peronista del Valle de Uco, tuvo una elección en la que había ganado el Frente de Todos en los tres departamentos (en su conjunto); y luego, al ser elegido jefe de campaña; el espacio perdió terreno en las generales en Tupungato, San Carlos y también Tunuyán, aunque de igual manera terminaron ganando (por un margen menor) esta última comuna.

EL JUEGO DE LOS INTENDENTES

Por otro lado, por ahora en este espacio alternativo no aparece todo el “PJ de los intendentes”, como se los conocía anteriormente. En este caso, no estuvieron por ejemplo los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, con el actual jefe comunal de Maipú Matías Stevanato: así como tampoco Martín Aveiro, de Tunuyán.

“Es cierto que en estos movimientos no han estado”, marcan desde el kirchnerismo, quienes están acompañados por los intendentes Fernando Ubieta de La Paz y Flor Destéfanis de Santa Rosa, y sostienen que Adolfo Bermejo tiene una buena relación con el senador Lucas Ilardo; así como pasa lo mismo entre Martín Aveiro y Fernández Sagasti. Lo mismo dicen desde el sur: “Por ahora el viejo espacio de los intendentes contra el kirchnerismo puro ya no está”.

De hecho, en el acto del martes en Guaymallén no participó –lógicamente- Gonzalo Navarro, actual responsable de la Agencia Territorial Mendoza, que pertenece al ministerio de Trabajo de la Nación, que está siendo impulsado no sólo por Unidad Ciudadana, sino también por el propio legislador provincial electo, Alejandro Abraham.

Algunos de los que sí asistieron al evento en Guaymallén destacaron que Stevanato “no es uno de los más entusiastas” en cuanto a este nuevo armado, y sostienen que quiere “estar en el medio, sin tener conflicto con nosotros ni con La Cámpora”, aunque opinaron que “le podría traer complicaciones a la hora de intentar retener su departamento”.

En base a esto último, desde Maipú aseguran que el intendente busca un “peronismo del centro” en el cual “facilitará una oferta electoral más competitiva, con mejores propuestas e ideas para Mendoza”.

“Tenemos excelente relación con todos los compañeros que están en las ‘movidas’ de esta semana, pero no estamos en la organización de esas reuniones, nuestros esfuerzos están en construir un peronismo renovado en sus ideas a partir de su posición ideológica de centro”, aclararon. Y agregaron que “con Anabel y Lucas, la relación es muy buena, mejor dicho, la relación con todos los dirigentes del peronismo es muy buena, incluso con la de otros partidos”.

En diálogo con radio Nihuil, el propio Stevanato había dicho que el PJ tiene “muchas figuras para mostrar” que pertenecen a un “peronismo del centro”, pero que “algunos les dicen los ‘perogansos’, y realzó los nombres del titular del INV, Martín Hinojosa; el propio Gonzalo Navarro; el dirigente lujanino Enzo Completa y también los hermanos Sebastián y Martín Lafalla.