Escándalo en Entre Ríos: un concejal golpeó al intendente durante una reunión

Un episodio de violencia sacudió a la localidad entrerriana de Pueblo Brugo luego de que una discusión durante una reunión de trabajo terminara con una agresión física entre dos dirigentes del mismo espacio político .

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Según denunciaron las autoridades locales, el concejal Ariel Lemos golpeó al intendente Martín Ruiz durante un encuentro en el que se analizaban aspectos organizativos de una jineteada prevista para este fin de semana.

Como consecuencia de la agresión, el jefe comunal sufrió lesiones en el rostro , quedó ensangrentado y debió recibir asistencia médica.

El propio Ruiz relató horas después lo ocurrido en declaraciones a Radio La Voz. Según explicó, participaba de una reunión junto a integrantes del Concejo Deliberante para abordar distintos temas vinculados a la comunidad cuando se produjo un cruce verbal con Lemos.

“Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó el intendente, quien señaló que el episodio ocurrió frente a todos los presentes. “Todo el grupo del Concejo está de testigo de cómo fue la cosa”, agregó.

El intendente quedó herido tras recibir una tromada de un consejal de su mismo partido.

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Una discusión por la organización de una jineteada

El intendente relató que el conflicto se originó durante un debate sobre el cobro a los puesteros que participarán de la jineteada programada para este fin de semana en la localidad.

Lemos habría planteado que los participantes abonaran el espacio el viernes, mientras que Ruiz propuso que el pago se realizara el mismo día de la actividad.

“En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender. Hice una denuncia en la Comisaría y tengo entendido que él también presentó la suya”, relató el intendente.

Tras el incidente, el jefe comunal fue asistido en un centro de salud . “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, explicó.

Luego de conocerse la agresión, la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos difundió un comunicado en el que expresó su respaldo a Ruiz y condenó lo ocurrido.

“Manifestamos nuestro enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, en el ejercicio de sus funciones”, señalaron.

“Más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia”, afirmaron. Asimismo, destacaron que quienes integran gobiernos o cuerpos deliberativos tienen la "la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos que dirimir las diferencias con argumentos".