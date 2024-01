Intendentes eternos: algunos podrían sumar 24 años en el poder

Las elecciones del año pasado trajeron aire fresco en algunas comunas con caras nuevas, mientras que en otras reaparecieron viejos conocidos, que lograron imponerse después de haber gobernado durante varios años anteriormente. Y ahora se les abre la posibilidad de extender esa lista por tratarse de nuevos periodos.

En el año 2018 el gobernador Alfredo Cornejo impulsó la enmienda del artículo 198 de la Constitución Provincial para limitar las reelecciones indefinidas a una sola. Un año después, la Suprema Corte de Justicia lo ratificó, tras rechazar un recurso de inconstitucionalidad presentado por cuatro intendentes peronistas por ese entonces (Roberto Righi, Jorge Giménez, Emir Félix y Martín Aveiro), quienes finalmente lograron participar en los comicios de 2019 y de hecho tres de ellos ganaron (sólo hubo derrota de Giménez ante Raúl Rufeil en San Martín).

Sin embargo la enmienda no consideraba la posibilidad de los “saltos” entre periodos y por lo tanto, algunos que gozaron de la etapa de reelecciones indefinidas, en el año 2027 van a contar con chance de reelegirse nuevamente con la modalidad actual. Hablamos de Mario Abed (Junín), Ricardo Mansur (Rivadavia), Celso Jaque (Malargüe) y Omar Félix (San Rafael).

Sobre sus retornos, los intendentes se reparten argumentos con algunas coincidencias de carácter político y hasta emocional. Mientras que Mansur y Jaque se presentaron por descontento con las gestiones de los oficialismos de turno; Abed consideró que es su “pasión estar cerca de la gente” y Félix admitió que es “parte de un equipo” y ninguno de los demás integrantes “midió” para ser candidato con chances serias de ganar.

El radical Abed sobresale del resto porque es el único que alcanzará dos décadas en el poder de su departamento, con su quinto periodo en marcha. Gestionó Junín desde 2003 hasta 2019 sin interrupciones, momento en el que compitió y logró la vicegobernación junto a Rodolfo Suárez con el Frente Cambia Mendoza. El año pasado descartó una oferta para presentarse como candidato a diputado nacional y decidió volver a su municipio, donde arrasó con más del 65% de los votos. Con la reelección posible en el horizonte, podría llegar a los 24 años como jefe comunal.

El rivadaviense Mansur también es radical pero se peleó con Cambia Mendoza y después de haber cumplido su mandato como diputado provincial en 2019, dos años más tarde se presentó como concejal. Lo hizo con el Partido Verde, ya que en ese momento estaba formando su propio sello “Sembrar” pero no tenía personería jurídica.

Con la vuelta al ruedo municipal, tomó impulso y en 2023, ya con chances de competir con su propio partido, lo hizo y ganó de forma ajustada ante el oficialista Mauricio Di Césare. A sus 72 años de edad, atraviesa actualmente su cuarto periodo: gobernó de forma consecutiva dos veces entre 1999 a 2007 y la tercera fue en el plazo 2011-2015. Ahora va por los 16 y podría estirarse a 20 años, en caso de otro mandato consecutivo.

Jaque (PJ) volvió a la arena política de Malargüe después desempeñarse en el directorio de YPF y de haber tropezado en las elecciones PASO de 2019 contra José Barro. El exgobernador (mandato 2007-2011) se impuso con casi el 50% de los votos ante Juan Manuel Ojeda (FCM) y logró arrebatarle un departamento a Cornejo, impidiendo la reelección radical. Además le sumó un terruño más a un necesitado peronismo que fue relegado al tercer puesto a nivel provincial por La Unión Mendocina. Jaque atraviesa su tercer periodo (12 años), ya que gobernó el municipio entre los años 1995 y 2003. En caso de una reelección alcanzaría 16 años.

Por último, el peronista Omar Félix encabezará también su tercera gestión al frente de San Rafael, aunque tiene la particularidad de no haber completado su segundo mandato, por lo que en términos reales, en 2027 llegará a 10 años de intendencia y en caso de ser reelecto sumaría 14.

Pero sí contamos los gobiernos de su hermano Emir, los Félix van a acumular 24 años consecutivos en el poder del departamento más importante del Sur provincial. Y sí se agregara un periodo más, estaríamos hablando de casi tres décadas.

Omar, el mayor de los hermanos, abrió la dinastía Félix en el año 2003 y luego fue reelecto en 2007. Sin embargo esa etapa quedó inconclusa, cuando partió a la Cámara de Diputados de la Nación en 2009, donde asumió una banca. Durante los dos años restantes, Emir Félix ocupó el cargo de intendente, ya que por entonces era presidente del Concejo Deliberante. Luego fue electo en 2011 y reelecto en los comicios de 2015 y 2019. En 2023 los sanrafaelinos volvieron a respaldarlos con casi el 50% de los votos, lejos de las demás opciones.

Qué dicen los intendentes

De los cuatro jefes comunales, por lo menos dos creen que es mejor una renovación y anticipan que cederán espacios ante una posible reelección. Mientras que otros descreen que el término por sí solo sea sinónimo de buena gestión y dejaron la puerta abierta a un nuevo mandato.

Jaque fue claro en esa diferenciación y lo hizo con un palo para su antecesor, Ojeda. “La renovación no es nada en sí misma, si no se entiende a la política como un servicio. La experiencia de nuestro departamento en los últimos 4 años era supuestamente una renovación y sin embargo no estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy Malargüe parece uno de los municipios más difíciles y con más atrasos de desarrollo. No alcanza con la renovación de dirigentes, si no se renueva la forma de mirar los desafíos que se presentan a la hora de gobernar en un mundo y un país en constante cambio”, sostuvo de forma tajante en diálogo con Los Andes.

En el mismo tono, negó estar pensando en una reelección pero tampoco la descartó como posibilidad. “Uno tiene que entender los tiempos, hoy los malargüinos me han dado una hermosa responsabilidad, que es tener el rol de intendente para poner al departamento en una senda de crecimiento constante. Eso es lo que más me desvela, si hoy yo me pusiera a pensar si va a haber reelección u otro cargo al que pudiera aspirar a futuro, estaría perdiendo el sentido de la responsabilidad enorme que me han dado los vecinos. Siempre trabajo como si tuviera solo 4 años de gobierno y quiero hacerlo de la mejor manera con mi equipo”, manifestó.

Abed tuvo un diagnóstico similar y ponderó la “experiencia” por encima del concepto renovación, pero evitó referirse a él mismo y puso como ejemplo a Alfredo Cornejo, que “es el gobernador que necesitábamos para este tiempo de turbulencias y fue el primero en la historia en ser reelecto”.

También consideró demasiado prematuro hablar de reelección y puso como condicionante su edad, pero no la descartó de lleno. “Tengo 45 días de gobierno y 60 años. Mis experiencias dicen que vale el día a día y hoy más que nunca. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos y es lo que le pido a cada uno de mi municipio, no solo al gabinete. Acá tenemos que sobrellevar la situación entre todos”, respondió en vinculación a la crisis que atraviesa el país.

En el caso de Omar Félix, explicó que volvió a competir porque “transcurrieron tiempos difíciles en los últimos 4 años y se dio un contexto no habitual, como la pandemia”. Mencionó entonces el fallecimiento de Ricardo Vergara, quién era Presidente del Concejo Deliberante, en el año 2021.

El golpe repercutió en los planes del equipo político y por una “cuestión de posicionamiento político”, terminó haciéndose cargo el mayor de los Félix, dijo. “Cuando hacíamos mediciones no dábamos y no teníamos claro la continuidad del proyecto político con otra figura y ellos definieron que fuera yo”, aseguró, a la vez que manifestó que es parte de su vocación.

Félix no habló de reelección puntualmente, pero se mostró a favor de una renovación que sea atractiva a nivel electoral. “Entiendo que, desde lo ideal y lo que tiene que ver en calidad institucional, lo mejor quizá hubiera sido tener otra persona en el equipo que pudiera haber reunido las condiciones. Lo cierto es que por situaciones de contexto eso no se dio”, puntualizó.

Por último, Mansur fue el más contundente al rechazar un posible mandato más y señaló que está rodeado de jóvenes y de distintas fuerzas políticas que lo respaldan, como el Partido Socialista y Libres del Sur. En ese marco anticipó como prueba para la formación de un sucesor las elecciones legislativas de 2025.

“Cuando nos juntamos y armamos Sembrar el objetivo era defender el departamento con dirigentes jóvenes de estos partidos, así que tenemos un proyecto muy definido que lo vamos a poner en consideración el año que viene”, indicó.

Y sentenció: “Cuando termine mi mandato voy a tener 76 años. Puedo adelantar que le voy a dejar el espacio a estos jóvenes, ya que el pueblo los va a conocer y haberlos visto trabajar. Es lo que corresponde”.