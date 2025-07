¿Influye la alianza?: qué sucede con la trunca afiliación de Hebe Casado a La Libertad Avanza

El acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se concretó este jueves, después de meses de maduración. En ese ínterin ocurrió una situación muy particular: la vicegobernadora Hebe Casado dejó el Pro y quiso afiliarse al partido de Javier Milei pero nunca logró el ingreso oficial.

Desde entonces, la relación se rompió y la afiliación de Casado a La Libertad Avanza quedó en suspenso, por no decir prácticamente descartada.

¿La alianza acerca posiciones?

Ahora con la alianza electoral consumada, Correa Llano volvió a referirse a la situación de la vicegobernadora y su partido.

El diputado señaló en diálogo con Los Andes: “Nosotros siempre desde un principio hemos sumado a todos aquellos que están alineados a la idea de la libertad. Así que en eso siempre hemos sido proclives a sumar y a que todos aquellos que quieran participar, participen”.

Y trazó una diferencia en términos institucionales con ella: “También entendemos que existe un espacio, que es Cambia Mendoza, y está llevando la administración en la provincia. Así que desde ese lugar nosotros seguimos respetando ese espacio”.

Y al consultarle si ha vuelto a tener contacto con ella, sostuvo: “No, no he tenido charlas, pero es un poco lo que cuento”.

Correa Llano-Rivadavia.jpeg

Es decir, para Correa Llano, Casado es una dirigente que fue electa por Cambia Mendoza y no correspondería su ingreso a LLA en plena gestión, a pesar del acuerdo alcanzado y las ganas de ella de cruzarse a las filas libertarias. Una salida elegante para evitar más polémicas.

Por su parte, la vicegobernadora señaló a Los Andes: “A mí no me modifica demasiado mi pertenencia ideológica, el estar o no afiliada”.

“Si en algún momento Correa Llano, que es la autoridad de LLA, decide aceptarme como afiliada, seré afiliada”, completó la sanrafaelina, dejando la puerta abierta, de todos modos a que suceda. Cabe mencionar que Casado tiene el nexo directo con los hermanos Milei y fue parte de la negociación fina entre el Presidente y el Gobernador Alfredo Cornejo.