Fuerte conflicto entre la vicegobernadora y el presidente de La Libertad Avanza Mendoza

Por su lado, Casado también se expresó en las redes. Posteó una nota que destaca su "debut como libertaria" en el acto de Guaymallén y le mandó un mensaje a LLA y Correa Llano. "Sigan con las operaciones de todo tipo. Mis convicciones, valores y apoyo desinteresado a @JMilei siguen intactos", expresó.

La vicegobernadora hizo hincapié en que el propio Javier Milei le puso "Me gusta" al posteo suyo sobre el evento de Guaymallén. "Si quiere contradecir a Javier, es problema de Correa Llano, no mío", le dijo a Los Andes.

Y agregó con acidez: "Evidentemente (a Correa Llano) le interesa más el sello que defender la gestión porque no vi que haya sacado ningún comunicado por el problema de los traumatólogos con Pami, ni por el acuerdo de las rutas". El Pami precisamente está conducido en Mendoza por David Litvinchuk, secretario de Correa Llano en la estructura partidaria de LLA.

Casado afirmó que ahora tiene "más ganas" de afiliarse al partido del Presidente y aseguró que las denuncias de clientelismo de Guaymallén fueron "plantadas".

"Lo que es cierto es que desde que se hizo pública la reunión con Javier, pasé a ser la persona más odiada de la política mendocina. No me quieren los K, no me quiere el PD, no me quiere el PRO y Correa Llano parece que no mucho", remató en comunicación con este diario.

Actos por separado

Antes de que explotara la bomba el sábado por la tarde, ya se percibía el distanciamiento político de ambos. Casado había llegado hasta Guaymallén este viernes para dar muestras de fuerza antes de afiliarse oficialmente. Mientras que el presidente del partido respondía con imágenes de actividades oficiales, sin referirse en absoluto a ella.

Desde que se anunció la llegada de Casado al partido, Correa Llano se mostraba indiferente al arribo de la vicegobernadora, a pesar de que cuenta con la bendición de la propia Karina Milei, su jefa política.

Desde el entorno de Casado siempre intentaron bajar la espuma y señalaron que había "diálogo” entre ellos, y que solo faltaba coincidir en la agenda para que se diera la foto política inexistente juntos. Hoy, parece que eso no sucederá, directamente. Aunque en la política, nunca se sabe.

Tampoco hay una fecha confirmada para la afiliación de la médica sanrafaelina: lo único seguro es que será en Buenos Aires, pero la exposición minera “Arminera” ocupará gran parte de la agenda esta semana (martes a jueves).

Facundo Correa Llano abrió una nueva sede de La Libertad Avanza en Rivadavia.

Casado y Correa Llano, dos perfiles opuestos

Apenas se confirmó su salto a LLA, Hebe Casado manifestó públicamente que no tuvo la chance de hablarlo con Correa Llano. Primero señaló que le cuesta comunicarse con él –dijo que es “tímido” y de “poca palabra”- y después, lo presionó a “dar la batalla cultural” con un perfil más alto.

Este viernes, la vicegobernadora contrastó el “modelo” Correa Llano con el suyo. Encabezó un acto popular en el estadio cerrado del Club Social y Deportivo Guaymallén, que organizó el empresario José Luis Vargas junto a la agrupación libertaria “Guardianes del León” que conduce el gastronómico Germán Pérez.

No es el primer evento de estas características que Pérez le gestiona a Casado. El 11 de abril pasado, cuando todavía no se confirmaba el salto a LLA y mientras se daba la visita de Mauricio Macri a Mendoza, también tuvo una puesta similar en Las Heras.

“Están alineados con Hebe”, dicen los allegados a la vicegobernadora. Es que Pérez no milita dentro de La Libertad Avanza. Su agrupación no está enmarcada en el partido, pero podría materializarse con el ingreso oficial de la vice.

De hecho se trata de un dirigente particular: en 2023 fue precandidato a intendente de Las Heras con la lista de Luis Petri y después respaldó a La Unión Mendocina en las elecciones generales de ese año. Hoy está alineado con el oficialismo provincial.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 22.57.56.jpeg La vicegobernadora Hebe Casado encabezó un acto libertario en Guaymallén. Aquí rodeada por los diritentes Vargas, Pérez y Píscopo. Prensa Hebe Casado

Mientras tanto, en las redes sociales no faltaron expresiones de los dirigentes vinculados a ella, definiéndose como “casadistas” directamente.

También circularon denuncias por prácticas clientelistas, como traslado en colectivos y entrega de bolsones de alimentos, para los vecinos que participaron. Finalmente las imágenes viralizadas de personas que no sabían exactamente a que iban hasta la sede del "Cacique", impactó de lleno para quebrar el vínculo entre el diputado y la vice.

Casado rechazó esas versiones y señaló que “esto es una expresión de apoyo a las ideas de la libertad y a una forma de hacer política basada en el mérito, el trabajo y la coherencia”.

“Agradezco a José Luis Vargas, a Agustín Píscopo y a todos los que hicieron posible este espacio de encuentro”, sostuvo. Píscopo es el titular del Registro Civil de Mendoza, uno de los dirigentes del Pro que le respondían a ella en la estructura interna.

"Quiero que no ensucien a José Luis Vargas, que es un tipo muy laburador, que hace un trabajo social silencioso desde hace muchos años porque él viene de muy abajo pero a costa de trabajo logró ser el distribuidor de la marca de gaseosa más famosa. A la casta le cuesta entender a la gente con buenas intenciones", le dijo en la noche de este sábado a Los Andes.

También hubo elogios para Pérez: "Tanto José Luis como Germán Pérez son ejemplos de personas que, a través del trabajo y el sacrificio, han construido un futuro para sus familias. Representan a tantos mendocinos que todos los días apuestan por salir adelante", señaló Casado.

Alianza y desembarco

La vicegobernadora destacó la alianza que madura entre Cambia Mendoza y LLA en el acto: “Esta participación no es sólo una definición personal. Es también una reafirmación del rumbo que venimos sosteniendo en la provincia desde 2015, con una gestión ordenada y cercana, que hoy encuentra en el gobierno nacional un aliado para avanzar en transformaciones profundas".

En ese sentido, se refirió también a la reunión que tuvo con Milei, que fue el último empujón para que decidiera afiliarse. “Me dijo que su mayor compromiso es dejar un país que funcione. Y está poniendo todo su esfuerzo para lograrlo, junto a un equipo de ministros que trabaja con ese objetivo. Desde Mendoza, vamos a acompañar ese proceso con la misma determinación", completó.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 22.58.22.jpeg La vicegobernadora Hebe Casado encabezó un acto libertario en Guaymallén. Prensa Hebe Casado

Casado ultimaba los detalles para desembarcar en el partido oficial de Milei y sus asesores más cercanos no descartaban sumarse también, desde el Pro mendocino. “No lo hemos evaluado todavía. Si tomamos una decisión será en equipo, con Hebe en su conjunto”, confió el secretario administrativo del Senado, Pablo Priore.

Otras versiones de dirigentes vinculados a LLA, señalaban que Casado puso condiciones para ingresar al partido y una de ellas es que el abogado Joaquín Faliti (militó con ella en el Pro) asuma como apoderado del sello. “No sé de donde salió esa versión, primero debo afiliarme”, contestó la vicegobernadora a este medio.

Correa Llano abre más sedes de LLA

Mientras Casado se floreaba en Guaymallén, Correa Llano acudió hasta Rivadavia para abrir una nueva sede departamental de La Libertad Avanza.

El diputado nacional celebró que “La Libertad Avanza sigue creciendo en Mendoza” y comentó que abrieron un “nuevo punto de encuentro para todos los que creen en la libertad, el esfuerzo y el verdadero cambio”.

“Nos seguimos organizando para llevar las ideas del Presidente Javier Milei a cada rincón de Mendoza”, completó la publicación en la red social X.

El mensaje llegó en simultáneo a la difusión de las primeras imágenes del acto de la vicegobernadora en Guaymallén, es decir fue una medición de fuerzas entre ambos. Luego, en la tarde del sábado, explotó todo al calor del Zonda.