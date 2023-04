Inesperada propuesta de Vidal: “El Pro tiene que bajar todas las candidaturas y volver a empezar”

En las últimas semanas, Juntos por el Cambio ha atravesado fuertes cruces entre los principales referentes del partido. En una entrevista con un programa radial, María Eugenia Vidal propuso que el PRO debería “bajar todas las candidaturas de todos los cargos y volver a empezar”.

Los sorpresivos dichos de la ex gobernadora se suman a discusiones previas del partido amarillo. En diálogo con Radio Rivadavia, la referente hizo referencia a su discrepancia con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de implementar el sistema de Boleta Única y por su llamado a elecciones concurrentes: “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”.

Sin embargo, la diputada sí se explayó en los pasos que debería dar, en su opinión, Juntos por el Cambio. “Hoy creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos, y volver a empezar. Establecer cuál es la mejor oferta que le tiene para hacer a los argentinos, en la Provincia, en la Ciudad, en el país. Y sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Me parece mucho más importante que el nombre de una persona”, expresó.

Y profundizó: “Cuando digo de todos, es de todos. De Jefe de Gobierno, de Gobernador, de Presidente. Creo que el PRO se debe una discusión honesta sobre su programa de Gobierno y mostrárselo a la sociedad”. Vidal comentó en la entrevista que acercó esta propuesta a Mauricio Macri en una “conversación privada” y agregó que “si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”.

“Esta es mí posición. No será la primera vez que me digan ingenua o Heidi. Lo digo desde mi lugar de convicción”, remarcó. A modo de evitar tensión en el partido, agregó: “Hay que diferenciar un desacuerdo de una ruptura. ¿Tuvimos un desacuerdo? Sí. También tuvimos un desacuerdo cuando Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta querían ocupar el mismo lugar y se enfrentaron en una PASO. Y eso era un desacuerdo, no había un candidato que quisiera apoyar al otro; y lo resolvieron los porteños con una PASO democrática y respetuosa”, ejemplificó en alusión a las elecciones que tuvieron lugar en 2015.

Por otro lado, la referente también se refirió a una posible coalición con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien mostró interés en conformar un “nuevo espacio político” con Patricia Bullrich.

“Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sería darle una solución más pura”, expresó el economista libertario en una entrevista radial. Vidal, contundente, rechazó la propuesta y se enfocó en fortalecer su partido. “Ni Patricia, ni Mauricio, ni nadie de Juntos por el Cambio haría nada que lo rompiera o lo quebrara. Tampoco la propia Lilita”, concluyó.