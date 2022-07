Hugo Moyano aseguró que la marcha de la CGT será “en respaldo” al Gobierno

La CGT tiene planificada una masiva marcha para el próximo 17 de agosto, en contra de la inflación y “en respaldo” al presidente Alberto Fernández, según manifestó hoy el líder de Camioneros, Hugo Mayano.

El sindicalista culpó a los “sectores de poder” de la crisis económica que atraviesa el país. “Es una política que utilizan estos sectores en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Perón decía que la tercera guerra mundial iba a ser económica, y hoy, se está dando una guerra económica en el mundo, a partir del enfrentamiento de dos países”, contextualizó. “Y en la Argentina podemos decir que estamos en un momento diferente”, dijo.

En esa línea, señaló que la actividad de transporte “está avanzando” y destacó el crecimiento de la economía. “Las empresas no han despedido ni suspendido gente. La situación no es la mejor, pero creo que muchos tratan de profundizar los temas para debilitar al gobierno”, opinó el líder de Camioneros. “Pero el laburante se da cuenta de la situación que se vive y del esfuerzo que está haciendo el Gobierno para ayudar a aquellos que no les está yendo bien”, sostuvo.

“Pero no creo que la derecha pueda desestimar al Gobierno Nacional. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para salir adelante”, insistió.

“No nos olvidemos de la pandemia macrista, que fue el endeudamiento más grande de la historia, con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, agregó.

El dirigente sindical, en este contexto, aseguró que la CGT no busca “criticar” al Ejecutivo con la marcha del 17. “Es una movilización para apoyar. En respaldo, no en crítica. En el mundo la realidad es bastante más difícil de la que se está viviendo acá. Si el gobierno hubiera sido otro, lo primero que hubieran hecho sería congelar paritarias”, expresó.

“Acá se han batido récord de turismo, lo vemos en nuestros hoteles. Pero todo el mundo lo hace parecer como que no es tan así. Pretenden instalar esa idea de que todo lo que se está haciendo está mal para volver ellos y entregar todo el patrimonio de los argentinos”, apuntó en referencia a los opositores.

Además, Moyano, defendió a Cristina Kirchner por las declaraciones en las que criticó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia. “Es parte de esta instrumentación que han hecho, a través de la Justicia, de atacar, de instalar denuncias falsas. Yo las viví”, sostuvo. “Hay que seguir adelante y la vicepresidenta tienen las suficientes cualidades como para seguir afrontando esto”, cerró.