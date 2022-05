Horacio Rodríguez Larreta aseguó la unidad de JxC: “Es segura, pero como toda unidad hay que trabajarla todos los días”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada y que habla con todos los dirigentes de la coalición opositora, a la vez que destacó la necesidad de construir un plan para Argentina.

Dichas declaraciones son parte de una entrevista con diario Clarín, en donde señaló que “Hoy mi obsesión pasa por dos cosas: por consolidar la unidad y por el plan económico. Vamos paso a paso”, luego de ser consultado si iba a ser precandidato a presidente.

“Yo hablo con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, como hicimos ayer en La Matanza, de la necesidad de construir un plan para la Argentina, no de candidaturas, detalló el funcionario porteño.

“La unidad es segura, pero como toda unidad hay que trabajarla todos los días. Es una prioridad. Es la unidad alrededor de una visión de país, de un plan”, agregó.

Consultado sobre otras figuras dentro del mismo espacio que ya confirmaron sus precandidaturas, Rodríguez Larreta dijo que “La mayoría estuvo presente ayer en La Matanza, lo cual denota la unidad, para trabajar en un capítulo importante del plan, la política social. Tenemos agendada una reunión de trabajo cada dos semanas. Las próximas serán sobre educación, desarrollo productivo, la inserción de Argentina en el mundo y la seguridad. Esa es la unidad que tenemos que construir: un plan que saque a la Argentina adelante, que sea un punto de inflexión en la historia argentina, que haga que la gente vuelva a conseguir trabajo. La gente no consigue trabajo estable de largo plazo, trabajo privado. Para eso necesitás inversión, que los argentinos vuelvan a invertir y a confiar en su país. Para todo eso necesitás un plan. Eso es lo más importante”.

Ante la consulta de si Mauricio Macri puede ser un condicionante para un futuro presidente del PRO, Rodríguez Larreta apuntó que “El único condicionante para el futuro presidente es la gente. Es el compromiso que tenemos con la gente y que la gente vuelva a vivir bien en la Argentina”.

Los insultos de Milei contra Rodríguez Larreta y el desafío para Juntos por el Cambio

Sobre los insultos que Javier Milei vierte frecuentemente contra el jefe de Gobierno porteño, Larreta aseguró que “Yo jamás en mi vida insulté a nadie, ni voy a insultar ni creo que eso sea bueno para la Argentina. No me voy a enganchar, no voy a contestar nunca. La última expresión de representación clara fue la última elección y hay que sostener eso y realimentarlo todos los días con un plan”.

Luego apuntó en base a los desafíos que los libertarios implican para JxP: “La representación se vio en la última elección y la última elección muestra que JxC, tiene una amplísima representación en todo el país. Sacamos casi 40 por ciento los votos en la última elección. Esa es la expresión democrática de la representación. Todo el resto eso es lo que vale y esa es la representación. La verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de mostrar que seguimos representando una alternativa válida para la Argentina”.

La necesidad de ‘acuerdos’ para el país

Consultado sobre la necesidad de realizar acuerdos de gobernabilidad con diferentes espacios políticos, el funcionario porteño remarcó: “Yo creo que hay que generar un consenso lo más amplio posible, pero cuando digo lo más amplio posible no es con todos. No es con el oficialismo, no es con el kirchnerismo, no es con gente que eligió cerrar las escuelas. Con gente que defiende eso, con los que son parte del Gobierno y de su representación en el Congreso, no me voy a poner de acuerdo nunca, con gente que usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles. En los últimos 80 años no ha habido nunca una convocatoria en serio para consensuar un plan de país. Ese es el problema. En los últimos 80 años ha predominado la antinomia, no el consenso”.

Rodríguez Larreta y los planes sociales

El jefe de Gobierno porteño volvió a cargar contra los planes sociales, sobre los que señaló que “no pueden ser eternos”: “Basta de intermediación en los planes. Si los planes tienen condicionalidades, hay que cumplirlas. Los planes no pueden ser eternos. El nivel de organización que tienen las manifestaciones es una muestra más del fracaso de la política local”.