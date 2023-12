Hebe Casado explotó con la designación de De Marchi en el gobierno de Milei y le contestaron desde La Unión Mendocina

El exdiputado y excandidato a gobernador, Omar de Marchi, fue designado esta semana en la gestión del presidente Javier Milei como secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias a nivel nacional. La noticia tuvo impacto a nivel político en la provincia, teniendo en cuenta que el lujanino se quedó sin cargos políticos al terminar su mandato en la Cámara Baja, y cayó muy mal en un sector del Pro que está enfrentado a él.

Particularmente fue Hebe Casado, la vicegobernadora, quien salió con los tapones de punta contra De Marchi, y mandó un mensaje a Javier Milei.

“A falta de ser embajador o ministro, cualquier carguito le viene bien para no quedar desocupado y dejar de ser casta. Javier Milei cuidado porque ese hace lobby solo para él”, comentó la dirigente sanrafaelina, sin nombrarlo.

El comentario de Casado tuvo fuertes repercusiones por el lado de La Unión Mendocina, espacio liderado por De Marchi, Uno de los que salió al cruce fue el diputado Gustavo Cairo, quien la acusó de “desmemoriada” por el “apoyo político” que dijo que recibió por parte de De Marchi para ser diputada, y adjuntó una foto en la que salen ambos juntos.

“Hola Hebe Casado, te acordas quien te dio la oportunidad de ser diputada provincial? No fue hace tanto…Te mando esta fotito de ayudamemoria para que recuerdes con quien empezaste en política. Hay que tener respeto por la gente y mucho más por un gran dirigente como Omar De Marchi”, consideró.

Hola @hebesil, te acordas quien te dio la oportunidad de ser diputada provincial? No fue hace tanto…Te mando esta fotito de ayudamemoria para que recuerdes con quien empezaste en política. Hay que tener respeto por la gente y mucho más por un gran dirigente como @omardemarchi https://t.co/npe6fiIHhj pic.twitter.com/IH6ju9qh7y — Gustavo Cairo (@GustavoCairoMza) December 21, 2023

La respuesta no tardó en llegar: “Yo no empecé con De Marchi. Empecé solita, no necesito padrinos. Lo mío es mérito propio. Algunos necesitan que los pongan en listas. No es mi caso”, advirtió Casado; a lo que Cairo sostuvo: “Que gracioso eso… te pusiste solita en la lista…Mira vos… Un milagro… No te quito méritos, sos una buena profesional y serás una buena vice. Pero no me gustan las actitudes de desagradecimiento y mala educación. No te piden tanto…Es eso solamente”, lanzó.

Otro de los miembros de La Unión Mendocina que salió a criticar los dichos de la Vicegobernadora fue Valentín González, senador provincial, quien le dijo que ser vicegobernadora “implica más que demoler puentes con odio. ¿Quizás podrías intentar construir consensos, en lugar de esparcir escombros retóricos? Solo una sugerencia para elevar el nivel del cargo que ocupás”.

Ante esto, Casado expresó, tajante: “Construyo consensos con gente viable no con psicopatas que tienen delirios místicos. Con vos puedo construir, sos buena gente”.

El cargo de Omar De Marchi con Javier Milei

Con respecto al cargo de De Marchi, el dirigente lujanino estará vinculado a la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse y su función principal será “concentrar las relaciones políticas del Jefe de Gabinete con el parlamento argentino y la sociedad civil”, explicaron desde su entorno. La designación transcurre luego de la decisión que tomó el libertario de “reducir los cargos del Estado” y por ese motivo, el cargo del lujanino es el que antes desempeñaban dos personas.

Previo a esta designación, el nombre de Omar De Marchi sonó para integrar el equipo en educación, pero no prosperó. La ruptura en Cambia Mendoza lo llevó a armar La Unión Mendocina, frente con el que compitió para ser el sucesor de Rodolfo Suárez y perdió a manos de Alfredo Cornejo.

A la alianza suscribieron el Partido Demócrata y el Partido Libertario, que formaron parte de La Libertad Avanza. El gran resultado para el libertario en las primarias se festejó en el búnker ganso. Esa noche fueron varios a saludar, aunque jugaran en el plano provincial. Uno fue Omar De Marchi.

Hace pocos días se despidió del Congreso de la Nación donde fue diputado nacional, ingresando por Cambia Mendoza en la alianza del Pro con la UCR. Ahora, regresa a Buenos Aires pero para desembarcar en la Casa Rosada.

El líder de La Unión Mendocina empezó su carrera como concejal de Luján de Cuyo (1993-1997); luego fue Intendente de Luján (1999-2005); Diputado de la Nación (2005-2013); Intendente de Luján (2015-2019) y Diputado Nacional (2019-2023).

Leé también