Hay 300 mil vacunas disponibles en Mendoza y el Gobierno asegura que “no se están guardando”

En los vacunatorios de Mendoza hay distribuidas y disponibles entre 250.000 y 300.000 vacunas, según confirmó la ministra de Salud, Ana María Nadal, durante su visita a la Legislatura provincial del martes. La funcionaria hizo hincapié en que la provincia no las está guardando, sino que se aplicarán para cumplir segundos esquemas de inoculación ya iniciados y remarcó que cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar la primera dosis de forma espontánea.

La explicación de la ministra ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Covid-19 se dio a raíz de una consulta del diputado provincial Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza) quien la interrogó sobre los datos acerca del inventario de dosis sin aplicar en la provincia que figuran en el Monitor Público de Vacunación que elabora el Ministerio de Salud de la Nación.

Nadal indicó que actualmente hay disponibles para inocular entre 250.000 y 300.000 vacunas en la provincia y sostuvo que “seguimos aplicando primeras dosis a cualquiera de las personas que vengan espontáneamente a pedirla”. Asimismo, remarcó que “ante una eventual llegada de la variante Delta, necesitamos más esquemas de vacunación completos”.

En este sentido explicó que durante este mes de agosto buena parte de esas vacunas se aplicarán a quienes cumplan dos meses de haber sido inoculados con la primera dosis de AstraZeneca o hayan transcurrido 30 días de haber iniciado el esquema con Sinopharm.

“Quiero aclarar que no estamos guardando vacunas para completar esquemas. Decimos que todo mendocino mayor de 18 años que se quiera vacunar vaya a un centro de vacunación y se vacune, porque no queremos guardar vacunas, queremos vacunar a las personas. No hay un solo mendocino ni una sola mendocina que se quiera vacunar y no pueda vacunarse”, afirmó la funcionaria provincial y enfatizó: “No tenemos absolutamente ninguna restricción para la vacunación, no tenemos motivos para stockear vacunas y no queremos stockear vacunas”.

Según señalóNadal, las vacunas se encuentran distribuidas en todos los centros de vacunación contra el Covid-19 de la provincia y remarcó además que desde el Ministerio de Salud provincial en conjunto con los intendentes se está saliendo territorialmente a vacunar a distintas zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

“No solo no estamos guardando vacunas, estamos asegurando calendarios sino que estamos saliendo al territorio a buscar a las personas y las vacunamos, tenemos todas las sedes abiertas, tenemos entre 500 y 600 vacunaciones de demanda espontánea por día en las sedes estables”, advirtió.

Por otro lado hizo hincapié en que si bien existe en la provincia un alto porcentaje de ciudadanos vacunados con al menos la primera dosis, que son alrededor 1.200.000 personas, todavía hay mucha gente que no se ha querido vacunar. “Hay que recordar que esta vacunación es voluntaria”, recordó la ministra.

En este sentido, desde la cartera sanitaria subrayan que sigue convocándose a toda la ciudadanía a vacunarse y que constantemente se lanzan campañas desde las redes sociales, además de los trabajos de rastreos en los departamentos de las personas que no tienen acceso a internet o a dispositivos electrónicos para solicitar un turno.

Esperando las segundas dosis de Sputnik V

Una de las principales preocupaciones de muchas personas que fueron vacunadas con la Sputnik V es la falta de stock del segundo componente de esta vacuna. La ministra Nadal indicó que en Mendoza se necesitan 300.000 segundas dosis para colocárselas a quienes iniciaron el esquema con esta marca desde el mes de marzo. No obstante, advirtió que las dosis no están disponibles en la Argentina, hasta el momento.

En cuanto a los grupos de riesgo, según los datos aportados por el Ministerio de Salud provincial en la provincia hay 46.850 personas mayores de 60 años que están en condiciones de ser vacunadas con el segundo componente. Indicaron que en el rango etario que va de los 70 a los 79 años son 26.474 ciudadanos en estas condiciones. En tanto, los mayores de 80 años que esperan por la segunda inoculación son 9.954 y los mayores de 90 años son 1.541.

Respecto a esta problemática, las autoridades nacionales, porteños y bonaerenses anunciaron ayer que comenzarán con la aplicación de una estrategia de vacunación contra el Covid-19 con combinación de distintos fármacos, para acelerar la campaña ante la amenaza de la variante Delta del coronavirus. Sin embargo, desde la cartera sanitaria provincial manifestaron a Los Andes que si bien están al tanto del anuncio en conferencia de prensa que realizó la Nación, se estaba aguardando por la comunicación oficial al Gobierno local y resaltaron que recién este jueves podrían brindar precisiones sobre lo que sucederá en Mendoza.