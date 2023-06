Habló la mujer que interrumpió el discurso de Kicillof durante un acto en Brandsen

Habló Fernanda, la mujer que interrumpió el discurso de Axel Kicillof durante un acto político en la localidad bonaerense de Brandsen. La mujer se había acercado a hacer algunos reclamos al gobernador de Buenos Aires, pero los empleados de seguridad la sacaron del lugar.

“Yo no milito en nada, soy una simple ciudadana que se acercó a plantearle las preocupaciones que tenemos todos”, aseguró Fernanda en una entrevista para La Nación +.

Tras el episodio, la mujer fue señalada por violar la seguridad y el mismo Kicillof comparó el episodio con el ataque a la Vicepresidente. Sin embargo, Fernanda negó las acusaciones.

“Eso de que viole la seguridad es mentira. Ni siquiera había seguridad”, aseguró. “Como se ve en el video, yo estaba parada porque estaba por finalizar el acto. Entonces, me acerco, voy caminando y ahí te das cuenta de que no violé la seguridad. No hubo gritos ni corridas porque no había nadie”, agregó.

“Fui unos minutos antes porque todos sabemos que después terminan de hablar y están los aplausos, los besos. Entonces se hace difícil llegar a ellos”, dijo la mujer sobre la premura que tenía para expresar sus reclamos.

“Uno siempre va y trata de que lleguen cartas, pero es difícil. Como estaba por terminar el acto y no había seguridad, fui tranquila y lo saludé. A lo último sí me desesperé y me puse nerviosa porque tuve miedo más que nada. Me shockeó la reacción”, contó.

“Le estrecho la mano y le digo que era una ciudadana que quería expresar algunas problemáticas que había en la ciudad y me dice ‘cuando termine yo de hablar’. Le digo que espero, se ve que hago el gesto con la cabeza, pero automáticamente aparecen estas personas que me tiraron al piso y me sacaron violentamente”, dijo la mujer sobre el episodio que quedó grabado en video.

“Me tiraron al piso, me llevaron violentamente para afuera, cuando yo simplemente me acerqué a hablar, nada más. La verdad que no esperé semejante reacción, tan violenta”, señaló Fernanda.

La mujer dijo que cuando la sacaron del salón, los empleados de seguridad comenzaron a preguntarle con insistencia para que agrupación política militaba. “Me decían que estaba mintiendo”, dijo.

La extraña visita que recibió la mujer que increpó a Kicillof

El intercambió entre Fernanda y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires recorrió el país. El video del momento se viralizó rápidamente y apareció en todos los medios.

Según contó Fernanda, tras el hecho recibió una extraña visita en su casa. “Se presentó un oficial junto con otro civil en un auto particular. Me dijeron que querían hablar conmigo. Les dije que sí, que no había problema, pero cuando le pedí el nombre y apellido no me lo quiso dar y se fueron”, relató.

Un día después, un concejal del Frente de Todos se comunicó con la mujer y le dijo que Axel Kicillof estaba dispuesto a mantener una reunión con ella.

“Él me dijo cuándo iba a ser la cita y el horario para presentarme en la gobernación, que Kicillof está dispuesto a atenderme. Le dije que no había problema, que lo mío siempre fue el diálogo y el respeto. Quedó en llamarme para confirmar”, cerró.

