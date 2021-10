Gustavo Majstruk: “Vamos a ir a buscar el voto provida de Mendoza”

Tras una larga trayectoria política en el Partido Justicialista (PJ), Gustavo Majstruk se sumó a las filas del Partido Federal para encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Acompaña en la boleta al dirigente ruralista Carlos Iannizzotto, quien aspira a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entrevistado por Los Andes, el actual diputado provincial resalta los buenos resultados obtenidos en las PASO por el Partido Federal en el sur provincial, pero reconoce que esperaban alcanzar más del 3,5% de votos a nivel provincial.

Enfoca sus propuestas en el sector productivo y afirma que saldrán a buscar el voto “provida” de Mendoza. En este sentido propone presentar un proyecto para derogar la Ley de Legalización del Aborto.

-¿Qué análisis hicieron en el Partido Federal del resultado de las PASO?

-El balance es positivo. Obviamente a nivel Mendoza hubiésemos querido sacar más cantidad de votos. Tuvimos una muy buena performance en el sur. En Alvear llegamos al 14%, en San Rafael al 10% y en lo que es el sur quedamos claramente como tercera fuerza cómodos. Después a nivel provincial hubiésemos querido sacar un poco más de votos, pero de alguna manera me parece que nos faltó un poco de instalación.

-¿A qué se debe ese mejor desempeño en el sur provincial?

-Yo creo que tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo. En el caso mío quizás soy más conocido en esta zona por el tema productivo y porque soy del sur. Pasa lo mismo en el caso de Víctor Doroschuk (NdR: candidato a senador provincial por el 4° Distrito), que más allá de su función como pastor, también es productor agropecuario. Tenemos todos una impronta más relacionada con esa parte, que es la más sensible en esta zona. También por el componente provida y más conservador, justamente el sur tiene un poco más esa característica.

-¿Creen que la postura en contra del aborto fue un elemento clave que les sumó votos?

-Sí, básicamente entendemos que ese ha sido uno de los puntos fuertes de la lista. A lo mejor en Mendoza nos faltó llegar un poco más a todo lo que es la parte cristiana, independientemente de las denominaciones. Entiendo que ese puede haber sido uno de los factores, porque nos sorprendió que en algunos distritos quedamos hasta segundos.

-¿Cuáles son las propuestas del Partido Federal para destacarse entre el resto de las fuerzas?

-Todos han hablado del tema de la producción, pero la diferencia es que nosotros sabemos de lo que hablamos. Escuchamos propuestas de candidatos que hablaban de zonas que ni siquiera conocían o de tipos de producción de los que tampoco sabían. Tanto Carlos (Iannizzotto), como yo, como la mayoría de quienes encabezamos las listas de Partido Federal, tenemos vasta experiencia en la parte productiva. Por otro lado, diría que el factor distintivo a todas las demás fuerzas es el concepto que tenemos en cuanto al cuidado de la vida y de la familia. En ese sentido, sí tenemos políticas muy claras que las hemos remarcado y vamos a hacer mucho hincapié en eso porque en toda nuestra lista hemos sido cuidadosos en elegir personas que compartan estos valores.

-¿Van a apuntar a ese voto “provida”?

-Sí, absolutamente. Vamos a ir a buscar el voto provida de Mendoza. Va a ser una de nuestras mayores apuestas.

-En caso de llegar al Senado, ¿piensa impulsar alguna iniciativa relacionada?

-Una de nuestras propuestas de campaña es proponer la derogación de la Ley del Aborto, directamente. Otra de las propuestas relacionadas con este eje es presentar un proyecto de ley poniendo en valor lo que establecen los pactos internacionales de que los padres puedan participar en la elección de las políticas educativas de sus hijos. En la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) está planteado eso en el artículo 5, pero en algunos lugares no se cumple.

-¿Consideran que el tema productivo no tuvo un fuerte impacto en las zonas urbanas?

-Generalmente tengo una gran discusión con mis pares en la Legislatura porque muchas veces se habla de una matriz productiva agotada y yo creo que está subdesarrollada. Cuando el sector productivo está bien en general, ya sea la parte agrícola, agropecuaria o ganadera, si bien puede tocar a un sector que pareciera que es minoritario, le va bien a toda la provincia, porque si no queda sostenida por el empleo público. A lo mejor, el habernos enfocado en esta parte no parece ser lo que la mayoría pide, pero creo que el mendocino se siente muy arraigado a la parte agrícola.

-¿Y qué medidas impulsan para este sector?

-Nosotros queremos aliviar la carga de todo el sector productivo y de las pymes, a través puntualmente de la baja de impuestos. Hoy los impuestos nacionales como provinciales son totalmente regresivos y tenemos plasmado en un proyecto de ley de las economías regionales una baja de impuestos.

-¿Qué lectura hacen de la alta cifra del voto en blanco en las primarias?

-Eso lo notamos en la calle. Si bien el efecto pandemia hizo que no sea una campaña como las tradicionales, sí notábamos un rechazo y descontento a la política en general. Mucha gente nos decía que no iba a votar o iba a votar en blanco. Era un voto casi cantado.

-¿Van a tratar de captar también a esos votantes disconformes?

-Creo que casi todas fuerzas que marcamos una diferencia con los oficialismo, tanto nacional como provincial, vamos a captar bastante de ese voto. Hay un enojo hacia los oficialismos y entiendo también que las terceras fuerzas no logramos visibilizarnos bien, creo que después de las PASO, eso te genera toda la exposición obvia.

-A pesar de ese enojo se dio una fuerte polarización en las primarias...

-El oficialismo provincial hizo una marcada diferencia durante la pandemia a las políticas nacionales. Creo que el mal resultado de la larga cuarentena, el vacunatorio VIP y la fiesta de Olivos hizo que entre los oficialismos hubiera un mayor rechazo hacia el nacional y creo que lo capitalizaron en gran parte Suárez y Cornejo.

-¿Por qué se alejó del PJ?

Hubo tres puntos fuertes para mí. El primero fue el acuerdo que hizo el justicialismo con Cornejo y Suárez por la modificación de la Ley 7722 y a partir de ahí ya marqué una postura distinta. Fui el único en plantarme y fue prácticamente una ruptura. Lo otro fue que yo desde que soy legislador nunca le voté una deuda a Cornejo que fuera para gastos corrientes y ahí el justicialismo fue socio. Y después están todas las cuestiones relacionadas con género y el giro que ha pegado a la izquierda el Frente de Todos. Yo me he salido del Frente de Todos, sigo estando afiliado al PJ hasta que me echen.

-¿Está en contra de que se construya Portezuelo del Viento?

-Fui el único legislador que lo votó en contra. Mi postura no es en contra de Portezuelo del Viento sino de la priorización, porque hoy es solamente una represa para generar energía, cuando todo el sur está reclamando el trasvase del río Grande al río Atuel. Para nosotros la prioridad es el trasvase.

-¿Cuál es el objetivo del Partido Federal para el 14 de noviembre?

-Nuestra propuesta fue clara. Creemos que tenemos una posibilidad cierta de que Carlos pueda entrar como diputado nacional y lograr que en varios distritos podamos tener diputados y senadores, que es una posibilidad muy cercana en el Cuarto Distrito. También tenemos posibilidades de ingresar concejales en cuatro departamentos. Para nosotros es un objetivo cercano y posible. En el 2023 queremos jugar ya en las ligas mayores y apuntar a la Gobernación.

