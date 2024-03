Alejandro Gullé: “En Mendoza no hay bandas como las que se ven en Rosario”

El Procurador Alejandro Gullé destacó el operativo de este martes en el oeste de Godoy Cruz y aclaró que en Mendoza no hay bandas como las que tienen en vilo a la población en Rosario.

“Acá no hemos detectado hasta ahora ese tipo de bandas tan peligrosas como las de Rosario, acá las bandas son de ladrones que se juntan para robar un auto o una casa, no son bandas con sicarios, acá esto no se ve”, sostuvo a radio Jornada el jefe de los fiscales, quien participó de las acciones de la Policía y la Justicia en el barrio Campo Papa.

Además, Gullé aseguró que en Mendoza “el robo agravado está controlado” y sostuvo que está dentro de lo “esperable” que haya un rebrote de la inseguridad debido a la crisis económica. “En situaciones macroeconómicas como las que vive el país es factible que se agraven las condiciones de seguridad, no sale de lo esperable. Lo importante es tomar medidas a tiempo para controlarlas, para que no pase lo pasa en Rosario, que la gente no quiere salir a la calle”, expresó.

Para el Procurador, el procedimiento fue “espectacular” y destacó la participación conjunta de cuatro fiscales, dos jueces de garantías, más de 800 efectivos policiales y hasta funcionarios del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), área que se encarga de los niños. Detalló que hasta el momento hay algo más de 50 detenidos por distintas causas (algunos de ellos vinculados a causas de la Unidad Fiscal de Homicidios, otros que estaban en la orden del día y otros por averiguación de antecedentes) y que se secuestraron más de 30 armas, tanto largas como cortas, además de gran cantidad de municiones.

“La idea es evitar que prospere aquí el delito como está ocurriendo en otros lugares del país”, sostuvo Gullé, y aseguró que este modo de trabajo a nivel “interinstitucional” es un “privilegio” que no se da en otras provincias.

El operativo planificado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal incluyó avisos al juez federal en turno (Marcelo Garnica), el cual fue notificado de que le iban a derivar personas fruto del procedimiento. “Ellos tienen el control y la persecución del narcomenudeo, que es una fuente de delitos colaterales de los que nos encargamos nosotros, como los homicidios y los robos”, aclaró Gullé.