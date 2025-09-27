Guillermo Francos aseguró que el Gobierno no está esperando la llegada de fondos de Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , afirmó categóricamente hoy que el Gobierno nacional "no está esperando" la llegada del respaldo económico de 20 mil millones de dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos .

El Gobierno convocó al Consejo de Mayo en búsqueda de un consenso con dialoguistas y aliados

En ese sentido, el funcionario enfatizó la fortaleza económica actual del país, asegurando que Argentina cuenta con " fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda" .

Francos destacó que la clave del apoyo norteamericano, tras el reciente viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, reside en la "palabra". "El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. Basta con la palabra. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’ . Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, explicó el jefe de Gabinete.

En declaraciones radiales, Francos resaltó que el viaje de Milei "fue de mucha significación para la Argentina". Subrayó la claridad del apoyo recibido, afirmando: “No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos” .

Según Francos, este acompañamiento estratégico permite al país concentrarse en desafíos estructurales: "mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.

En relación con la potencial necesidad de un aval legislativo para la recepción de estos fondos, el funcionario indicó que la intervención del Congreso "no se va a requerir". Si bien contempló la posibilidad, aclaró: "No creemos que sea necesario y, si se da, no va a ser un impedimento”.

Macri y el Consejo de Mayo

En otro segmento de sus declaraciones, Francos abordó el vínculo entre el presidente Milei y el ex presidente Mauricio Macri. Aseguró que ambos "tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

Finalmente, el jefe de Gabinete detalló los avances en la organización del Consejo de Mayo, cuya próxima reunión se llevará a cabo el lunes siguiente en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

El objetivo de este espacio, según Francos, es legislativo y continuo: “Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, concluyó.