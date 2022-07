Grabois: “Prefiero decir las cosas ahora y no cuando empiecen los saqueos”

Después de encabezar una jornada de protesta contra el Gobierno nacional en reclamo del salario básico universal, el dirigente social Juan Grabois redobló la apuesta y lanzó una dura advertencia: “Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), sostuvo que “los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales” y agregó que “para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales”.

En ese sentido, afirmó que “no hay forma de que exista (estabilidad social) con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno”. Visiblemente enojado, añadió: “Para mí, este argumento estilo (Margaret) Thatcher que decía ‘no hay otro camino’, ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas? ¿No se les ocurre nada para que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en reservas del Banco Central?”.

Luego volvió a criticar a Fernández. “El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”. Según su óptica, el Gobierno “no está dispuesto hasta ahora a hacer lo que hay que hacer porque le tiene miedo a determinados sectores, que no son los populares. No es temor ni necesidad, es miedo y obediencia”.

“En este país es todo caro menos jorobar al pueblo -continuó-. Estuvieron en un cumple, pero se terminó. Que empiecen a ordenar las cosas ajustando arriba, no abajo. Ahora hay un ajuste permanente sobre los sectores populares, sobre los jubilados de la mínima, los trabajadores pobres e informales”, continuó Grabois.

Y sostuvo que “si no hay presiones de los sectores populares y sindicales, el Gobierno va a tomar malas decisiones, como ha hecho hasta hoy. Todos los días una mala decisión porque había que conformar a otros que no eran el pueblo que lo votó. Ningún gobierno en la historia argentina se fue por aumentar el salario mínimo, las jubilaciones o poner un refuerzo de ingresos para los sectores populares, todo lo contrario”.

Sobre la crisis económica, dijo: “Hay dos formas de resolver el déficit: una es no invertir y otra es recaudar más. ¿Hay 14.000 millones de dólares tirados en el campo y lo que se les ocurre es hacer un dólar especial para ellos? No se les cae una idea”.

Con foco en forzar al campo a liquidar los granos, dijo: “¿No saben cómo presionar a los megamultimillonarios de la Argentina? ¿A las cerealeras y los terratenientes que tienen las silobolsas? Cuando el Presidente convoque a luchar por la redistribución de la riqueza con una orientación clara todos lo vamos a apoyar. El problema es que no está convocando a eso, no está peleando para recaudar más”.

“El problema es que acá no hay ningún proyecto de país, eso acá está claro. Pero no le pedíamos eso Alberto, sino que haya menos pobres y más y mejor trabajo. No únicamente más trabajo de mierda en la informalidad. Las cifras maravillosas que muestran son de los empleos más precarios que hubo en la Argentina en los últimos años”, cuestionó.

Sobre la macroeconomía, reconoció que “es muy compleja”: “Siempre hemos tenido problemas. ¿Lo vamos a arreglar ahora? No, ahora hay que tratar de bancar el parche, pero no a costa del hambre de la gente. Las medidas extraordinarias que se toman son por acción u omisión. Hambrear a la gente es una medida por omisión. Es lo mismo ponerse la gorra con la gente y no con la gente que tiene 14.000 millones de dólares en granos”.

Respecto a los saqueos, dijo que “es un escenario obvio” si continúan creciendo los niveles de pobreza. “El deterioro adquisitivo de la clase media y baja está llevando a la pauperización absoluta”, sentenció Grabois.