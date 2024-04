El sugestivo olvido de un testigo que celebró la defensa de Bento

El juicio contra una treintena de imputados involucrados en una presunta red de coimas producidas en la Justicia Federal, tuvo esta mañana un giro favorable para el principal acusado, el exjuez Walter Bento. Es que un testigo rechazó lo que habían asegurado otros de él, sobre una reunión mantenida con Diego Aliaga, el sindicado como número 2 en la asociación ilícita.

El cambista condenado por contrabando, Sebastián Palumbo, declaró en la audiencia del miércoles que la banda abordó a su entorno familiar y a sus amigos, en diferentes oportunidades en busca de cobro de coimas para que lo liberaran, cuando fue detenido en el año 2019.

Aseguró en su testimonio que a su “amigo” Mario Giunta, Aliaga “lo había vuelto loco” en busca de gestionar el pago de una coima de 500 mil dólares a cambio de su excarcelación. Y aseguró que el despachante de aduanas, asesinado en 2020, hasta le hizo mención de su relación directa con el exjuez Bento para tratar de convencerlo de avanzar y no accedió.

“El me lo manifestó no solamente a mí, sino a otras personas, que Aliaga lo subió a una camioneta, bajó el parasol y le mostró de quién era la camioneta. En ese momento, cuando le mostró la cédula verde, era del Doctor Bento”, declaró Palumbo hace dos días.

“Aliaga lo abordó varias veces. Hasta le ofreció 60 mil dólares por la gestión. Si yo hubiese accedido, sé que no se hubiera quedado con esa plata porque es mi amigo”, agregó incluso.

En la audiencia de este viernes, la esposa de Palumbo reforzó esa declaración y dijo que Giunta la fue a visitar al local de ropas que atendía y le confesó que Aliaga “lo estaba volviendo loco para contactarse con familiares del Gordo para darles una solución”.

La mujer aseguró que Giunta también le contó sobre el encuentro en el supuesto vehículo de Bento: “Aliaga le mostró en la camioneta la tarjeta a nombre de Walter Bento y Marito no quiso entrar en eso”.

Sin embargo, esos testimonios fueron rebatidos por el propio protagonista. Mario Giunta declaró hoy bajo juramento ante el Tribunal Oral Federal N° 2 que no recuerda que Aliaga le haya sugerido el pago de una coima, ni que le haya mencionado al exjuez Bento como dueño de una camioneta que manejaba.

Sí admitió que lo conocía porque es “amigo” de su hermana y comentó que, cada vez que lo veía con un vehículo distinto a Aliaga, le hacía chistes referidos a sí los vendía o no. Pero descartó que el sujeto lo haya buscado para hablarle sobre la situación procesal de Palumbo.

“¿Diego Aliaga sabía que usted es amigo de Palumbo?”, preguntó la fiscal María Gloria André y respondió: “Lo desconozco”. Misma respuesta omisiva repitió luego. “¿En algún momento Aliaga le sugirió hacerle un contacto con algún familiar de Palumbo?”, repreguntó la doctora y este respondió: “Eso no recuerdo bien”.

La fiscal María Gloria André Foto: Orlando Pelichotti

Entonces, la fiscalía pidió dar paso a la lectura de la declaración que había prestado durante la Instrucción, en noviembre de 2021. En ese momento, Giunta dijo que cuando regresó de un viaje por Salta, encontró llamadas perdidas de Aliaga y su esposa le contó que también lo buscó, a través de ella.

“A Aliaga una vez me lo crucé en el Centro y me dijo, te llamé porque quería que me hicieras el contacto con el Gordo. Con algún familiar del Gordo, no recuerdo bien. Pero ya habían pasado muchos días de que me había llamado. Me lo crucé unos cuatro días después de que volví de Salta y me pidió que lo contactara con algún familiar del Gordo pero no lo iba a hacer”, había señalado Giunta en 2021.

Entonces, después de la lectura, Giunta respondió: “Creo que lo que dije, lo podría haber dicho o no. Ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, ahí también dice que tenía un montón de llamadas de un montón de gente, que me conocían a mí y sabían que yo era amigo del Gordo Palumbo. Me hablaban permanentemente y me mandaban los artículos del diario, como lo que me está pasando en estos momentos. Entonces, no sé bien por qué motivo me habrá llamado (Aliaga) en ese momento. Esa es la verdad. No sé cómo me lo habrán preguntado tampoco. Es lo que puedo llegar a decir”.

Luego la fiscal avanzó sobre los relatos de la supuesta camioneta de Bento. “¿Tuvo alguna situación en la que Aliaga le haya mostrado documentación respecto a una camioneta?”, le comentó André y Giunta contestó: “No, lo que yo conté ahí y lo poco que recuerdo, es que Aliaga siempre andaba en una camioneta o en un auto, y yo como era amigote de la hermana, cada vez que lo veía le decía ´qué buen auto, esto que aquello´ o ´véndemelo´. Cosas así”.

“Por decir, en ese momento que me citaron (en referencia a su declaración en 2021), yo me acuerdo patente que estaba almorzando en la peatonal con mi señora y una de las parejas de él. Entonces me fui caminando con él hasta la playa de estacionamiento y le pregunté ´¿en qué andás ahora?’ Y me dice, ' ando en esa camioneta’ “, manifestó.

Y continuó: “Y le pregunto ‘¿es tuya?’ y me dice ‘es mía’ . Yo le pregunté, ‘¿me la podés vender?’ Y me dice: ' sí, sí te la vendo’ . Como cualquier otro comentario y nada, eso. Si me acuerdo que era una camioneta Amarok, pero no sí era gris o verde. Eso fue en la calle España y Rivadavia. En una playa de estacionamiento”.

“¿Le estoy preguntando sí le mostró la documentación de la camioneta?”, refutó la fiscal entonces y Giunta volvió a descartar la hipótesis de que fuera de Bento: “No. Creo que le tuve que haber preguntado si era de él o de algún otro agenciero. No me acuerdo si me dijo si era mía o de fulano de tal”.

También descartó que le haya comentado esa situación al entorno de Palumbo. “Desde que él estuvo preso, con la única que tuve contacto directo fue con la esposa, que le ofrecí darle una mano con los hijos en la escuela o lo que sea. Con el padre nunca me contacté directamente, con la madre tampoco, ni con los hermanos”, completó.

Al cierre de la semana, la defensa encontró un hendija para perforar la construcción del Caso número 11, que consiste en las extorsiones que habrían sufrido Palumbo y José Rodríguez Nuñez, ambos condenados por el contrabando millonario de “la banda del Chino”.