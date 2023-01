Gira de Seguridad: Levrino visitó comunas del PJ entregando equipamiento policial

Los primeros días del año fueron aprovechados por el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, para entregar movilidad y equipamiento para la fuerza policial en distintas parte de la provincia. El este fue el primer destino al que asistieron intendentes de la zona, y hoy se trasladó tanto al Valle de Uco y como al sur provincial para desembarcar en tierras peronistas. Puntualmente en San Rafael, fue recibido por el intendente Emir Félix, luego de algunos cruces por la falta de recursos. Ayer parece que se limaron asperezas.

En el Cuerpo de Infantería Zona Sur se presentaron 7 nuevos patrulleros marca Renault Logan, 9 bicicletas, 3 motos destinadas a la Policía Vial, cascos, chalecos, armas, alcoholímetros y un radar. “La Provincia, con un plan de seguridad, y los municipios, que deben abordarlo en un trabajo en conjunto con cooperación y con fin determinado, que es cuidar a todos y cada uno de los mendocinos”, destacó Levrino.

El jefe comunal destacó la adquisición de nuevos vehículos para patrullaje e insumos claves para combatir el delito, además de “la federalización de recursos en materia de seguridad”. En ese contexto, detalló que las 28 cámaras de seguridad que adquirió el Municipio el año pasado, serán colocadas por el Gobierno Provincial en puntos estratégicos definidos en reuniones con autoridades policiales locales. También anunció que con el actual presupuesto se comprarán otros 28 equipos para seguir reforzando el sistema de videovigilancia en nuestro departamento.

“Siempre voy acompañar a la Policía por la tarea tan difícil que les toca enfrentar a sus efectivos. Constantemente se necesita equipamiento, por lo que hoy me toca reconocer estas adquisiciones. También me van a escuchar reclamar, porque mi objetivo es que los vecinos que muchas veces me reclaman, vivan más tranquilos, más seguros, pero siempre lo haré de manera constructiva y dispuesto a dialogar”, añadió Félix.

Levrino subrayó la “fuerte inversión de $1.800 millones” destinada a todas las regiones de Mendoza. “Los biométricos son elementos que no tienen error en la identificación de personas y fundamentalmente en la optimización de tiempo y recursos. En todos los operativos que realizamos siempre hacemos controles con biométricos, detectamos a personas que tienen pedido de captura”, dijo el funcionario. Para finalizar, Levrino destacó la incorporación de los drones para el patrullaje preventivo. “Es una modalidad nueva en cuanto al patrullaje tanto aéreo como terrestre para el abordaje no solo de la observación sino también de rescate, necesidades e incendios”, afirmó.

Aveiro también fue anfitrión

Previa llegada al sur, Levrino estuvo en Tunuyán, precisamente en la Unidad de Cuerpos Especiales Valle de Uco. Allí fue recibido por el jefe comunal peronista, Martín Aveiro, además de su par de Tupungato, Gustavo Soto. La Policía Distrital de Seguridad IV recibió 8 patrulleros tecnológicos, 18 bicicletas, 20 dispositivos biométricos y 2 motos.

El ministro de Seguridad, Raúl Levrino estuvo en Tunuyán y fue recibido por el jefe comunal, Martín Aveiro.

“Estamos capitalizando a nuestra fuerza de seguridad, que es uno de nuestros pilares. Ha sido una significativa inversión para incorporar todos los elementos para que la Policía, nuestro recurso humano, pueda llevar adelante la misión que hemos encomendado a través de la jefatura a nivel provincial y departamental”, dijo el funcionario a cargo de la cartera de seguridad.

Levrino sostuvo que hay nuevos paradigmas donde se requieren ciertas especializaciones. “Cuando comenzamos esta segunda etapa de la gestión de Rodolfo Suárez implementamos la Diplomatura en Perspectiva de Género, que es un flagelo que atraviesa toda la sociedad argentina y que requiere una preparación dentro de la fuerza de seguridad”, agregó.