Asunción en San Rafael: el misil de Emir Félix a Suárez y el pedido a Destéfanis

La renovación de autoridades en el Partido Justicialista ubicó a Flor Destéfanis al frente, luego de la gestión de Anabel Fernández Sagasti. Como parte de los actos para las asunciones en los Consejos Departamentales, anoche se realizó el cónclave peronista para un nuevo mandato de Mauricio Sat en el PJ sanrafaelino.

Hasta allí llegó Destéfanis que fue recibida por el intendente Emir Félix, quien ha tenido diferencias con la conducción de Sagasti. Al menos por ahora, mostró acercamiento. “Cuando se dio el cierre de listas a nivel provincial, hablamos mucho con Emir. Más allá de las distintas visiones, podemos conversar y me dijo: ‘yo te voy a recibir cuando quieras’”, expresó la titular del partido en tierras sureñas.

Destacó la gestión de Félix, la de Martín Aveiro en Tunuyán y la de Roberto Righi en Lavalle. “Quiero que formen parte, en el lugar que sea, porque considero que tienen mucho para aportar en un proyecto provincial que lleve una oferta electoral competitiva que tenemos que llevar adelante en el 2023″, elogió la intendenta de Santa Rosa.

Félix se refirió más al peronismo en San Rafael que en lo que pasará a nivel provincial. “Los felicito a todos, quiero que cuenten con el apoyo del intendente para trabajar, para que en el 2023 el peronismo siga gobernando San Rafael”, expresó el jefe comunal.

La presidenta del Partido Justicialista, Flor Destéfanis participó de la renovación del mandato de Mauricio Sat en el PJ de San Rafael.

Sin embargo, también se refirió a las elecciones que decidirán la sucesión de Rodolfo Suárez. “Haciendo las mismas cosas, obtenemos siempre el mismo resultado. Hay que cambiar la táctica, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la manera de comunicarnos con nuestros vecinos para que no nos vuelvan a dar la espalda en la provincia de Mendoza”, dijo Emir Félix en la sede del PJ en San Rafael.

Y apuntó con dureza a la gestión de Suárez. “Créanme que como intendente es muy difícil gobernar en contra de un Gobierno provincial que constante y permanente todo te discute, que a todo se niega”, expresó molesto.

“Es un Gobierno que niega la realidad y lo peor, que niega su responsabilidad de la situación, de la situación de la realidad. Si el hospital no funciona bien, no es una realidad, no existe, para poder negarla, directamente niega la realidad”, disparó el cacique sanrafelino.

Antes de llegar a San Rafael, la nueva conducción pasó por General Alvear para la asunción de Gustavo Yllanes al frente del PJ en la comuna que administra el intendente radical Walther Marcolini.