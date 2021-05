Ginés González García habló de la vacunación de Verbitsky: “Me llamó y me dijo que estaba muy asustado”

El ex ministro de Salud de la Nación rompió el silencio y habló del escándalo del Vacunatorio Vip que le costó su puesto en la cartera sanitaria.

Tras meses de silencio, el ex funcionario de Alberto Fernández dijo que Horacio Verbitsky recibió la vacuna contra el coronavirus antes de cumplir con los requisitos porque “estaba muy asustado”.

Todo comenzó en febrero pasado cuando Verbitsky contó en un programa de radio que le habían dado la primera dosis de la vacuna, en aquel momento más escasa que ahora, fuera del protocolo vigente.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, reconoció Verbitsky. A raíz de sus declaraciones se generó una gran polémica por vacunaciones irregulares con personas allegadas al Gobierno.

A meses del descubrimiento del Vacunatorio VIP, Ginés contó este martes que existió un contacto telefónico con el periodista mucho antes de que estallara el escándalo: “Me dijo ‘se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado’ y yo le pedí que esperara”.

Además, Gonzales García defendió la inmunización del periodista porque tenía 79 años y le atribuyó al director del hospital Posadas, Alberto Maceira, la decisión de haber montado el vacunatorio en el Ministerio de Salud. “Eso fue un accidente”, analizó en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

“Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que no quería que Verbitsky fuera al hospital porque está muy politizado y sus trabajadores han tenido consecuencia en la Dictadura. Entonces pidió que no los llevaran ahí y dijo que él estaba dispuesto a ir a cualquier lado, incluso si querían al Ministerio; yo dije que sí y listo”, avanzó.

“Yo quizás me equivoqué, no debería haber aceptado la vacunación en el Ministerio de Salud. Te hacen 50 preguntas por día y bueno... fue una equivocación mía. Y pagué un precio muy duro”, cerró.