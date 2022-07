García Zalazar: “Habrá que resignar proyectos o reprogramarlos para hacer frente a la situación salarial”

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, es un tipo medido en sus afirmaciones. Sin embargo, la charla fue fluyendo y lanzó algunas definiciones mucho más picantes. Se mantiene sin dar pistas acerca de su futuro, teniendo en cuenta que tiene vedada una nueva reelección, aunque si defiende el destino nacional de su líder y mentor Alfredo Cornejo y fustiga con dureza al kirchnerismo y a los gremios estatales, por no moverse igual a nivel nacional que en la Provincia.

-¿Vuelve Cornejo a jugar por la Gobernación?

-Alfredo Cornejo tiene un liderazgo que hoy necesita Argentina. Es necesario reconstruir las instituciones y eso necesita liderazgos fuertes. No veo a este país saliendo adelante con otro tipo de liderazgo más soft.

-O sea, no con Rodríguez Larreta...

-Cualquier otro... yo pongo todas las fichas para que Alfredo sea parte del proceso de reconstrucción de la Argentina. Buena parte de los problemas de la economía y la inflación, es por liderazgos que no han sido lo suficientemente fuertes. Alfredo tiene experiencia para mostrar, supo ordenar y revertir situaciones que venían sostenidas en el tiempo.

-¿Habla con él?

-Si, por supuesto.

-¿No le ha dicho nada de sus planes?

-No adelanta jugadas. Cornejo juega.

-Suárez es uno de los que dice que quiere que vuelva...

-No sé lo que opina el gobernador. Si es cierto que Cornejo tiene un liderazgo muy fuerte en el sistema político de la provincia.

Tadeo García Zalazar, Intendente del departamento de Godoy Cruz Foto:José Gutierrez / Los Andes

-El peronismo habla mucho de él...

-Efectivamente. El peronismo no encuentra liderazgos propios y se pasa mucho tiempo criticando los ajenos.

-Una de las cosas que más mencionan es la deuda que dejó Cornejo...

-En términos de PBI y en dólares el stock de deuda es menor que cuando asumió Alfredo. Había otra deuda, la famosa deuda flotante, que el peronismo no la computa, que es la deuda con proveedores que superaba el semestre de pagos incumplidos. Los 500 millones de dólares de deuda que tomó fueron para pagar todo lo que recibió de Paco Pérez. Los empleados públicos se deben acordar porque cuando asumió Cornejo no tenía para pagar los sueldos de diciembre y no estaba el aguinaldo, ni el acuerdo con el Banco Nación para pagar los sueldos. Se recibió la Provincia con cero pesos en la caja y muchas deudas.

-¿La deuda de Mendoza es impagable, como dice el peronismo?

-No, para nada. Hoy en el mundo y en la Argentina existen herramientas de refinanciación, el roll over es una. Además Mendoza nunca cayó en default y tiene buena calificación; eso habla bien de las instituciones de la provincia, independientemente de quién haya gobernado. Por eso, negarle a la provincia la herramienta financiera es prohibir obra pública y empleo. En Córdoba, un 15 o 20% del empleo privado es por obra pública. Claro que el peronismo que gobierna en esa provincia no es el kirchnerismo...

-También son distintas economías. Mendoza hace 12 años que no crece...

-Si, son distintas matrices. Córdoba tiene seis veces más de hectáreas productivas que Mendoza, porque tiene otro clima. Tienen soja y se exporta en dólares. La superficie cultivada de Mendoza es escasa en relación a su territorio.

-Hablando de cuentas públicas y sindicatos. Está caliente el panorama local...

-Una inflación por las nubes pega hondo en los sectores asalariados y los empleados públicos no escapan a esa realidad. Argentina no tiene un plan económico, el gobierno nacional tiene poco sustento político y eso se traduce en aumento del riesgo país, pobreza, desempleo. En ese contexto, los reclamos de recomposición deben realizarse; pero ahí viene una contraparte de quienes administramos que es ver hasta dónde se puede hacer lugar a esos reclamos, porque los ingresos del Estado son limitados. Hay fondos discrecionales que maneja la Nación, y que Mendoza recibe menos que todas las otras provincias, por lo tanto la responsabilidad es ver de qué manera hacer ahorros, resignar proyectos o atrasar o reprogramar, para hacer frente a la situación salarial, porque no tenemos margen para subir impuestos o tasas. El aumento de precios es para todos, también se traslada a la obra pública a nuestros insumos, combustibles, alumbrado público.

-Sin embargo, llama la atención lo virulento del reclamo.

-Son gremios que en su mayoría responden al kirchnerismo o al peronismo. Salen a militar por Alberto y Cristina y no ayudan a que Mendoza reciba los mismos fondos discrecionales que reciben otras provincias. O por lo menos el roll over, que lo tienen la mayoría de las jurisdicciones de manera automática, incluso las gobernadas por el peronismo hace años, como Córdoba o Santa Fe. Afectar fondos al pago de la deuda quita posibilidades de acción para cualquier destino, ya sea pago de salarios, obras, servicios. Es una herramienta de administración financiera habitual, pero la oposición no da los dos tercios para tenerla.

-¿El peronismo se está tomando revancha de 2015, cuando el radicalismo no le aprobó el presupuesto?

-Puede que haya algo de eso, pero hay una diferencia sustancial. En aquel momento, la gestión de Paco Pérez usaba fondos que debían ir destinados a otra cosa para pagar salarios, de hecho él se fue sin pagar los sueldos de diciembre. Ahora se pide optimizar la calidad de servicios. Son objetos distintos, pero es propio del kirchnerismo de no explicar bien por qué se niega una herramienta que usan estados gobernados por el peronismo.

Tadeo García Zalazar, Intendente del departamento de Godoy Cruz Foto:José Gutierrez / Los Andes

-Es decir, las relaciones con la oposición no son las mejores...

-El peronismo mendocino fue cooptado por el kirchnerismo. Eso es un problema para el desarrollo institucional, porque todo lo que está fuera de la agenda populista, no admite consenso. Eso se ve muy marcado, por ejemplo en la discriminación que hace la Nación con provincias que no son justicialistas.

-A Gerardo Morales no parece no irle tan mal...

-Es principalmente con Mendoza. La relación es tensa hace tiempo y se ve en los hechos y en los beneficios que reciben otras provincias.

-¿Es verdad que Mendoza es la que tiene los sueldos docentes más bajos del país?

-No. Estamos de mitad de tabla, en el lugar 13 o 15. No somos de las mejor pagas, no tan solo en docentes. Tiene que ver con la matriz productiva, con el tipo de empleo, con el salario registrado o no.

-Le queda un año y medio de gestión y no puede reelegirse. ¿Usted está en carrera a la gobernación?

-Me parece que hablar de candidaturas hoy es una falta de respeto con los problemas que tiene la Argentina. Es apresurado...

-Omar de Marchi no cree lo mismo. Dice que es precandidato y que hay que elaborar la propuesta desde ya...

-En el radicalismo estamos haciendo hace un tiempo ya es un ciclo de debate y propuestas que se llama Mendoza en movimiento; llevamos ministros del Ejecutivo, ex gobernadores como Alfredo Cornejo. Se analiza lo hecho en estos años en los gobiernos de Cambia Mendoza y ver lo que falta. La construcción de propuestas va a salir de ahí. Somos conscientes de que falta mucho por hacer en las distintas áreas, pero también tenemos logros.

-Supongamos que llega a ser gobernador, ¿impulsará la minería?

-La pregunta minería es para qué. Hay que hacer minería en lugares dónde hay licencia social, que no sea extractiva y se agregue valor en la provincia y que la cadena de valor incorpore al complejo científico-tecnológico y al empresariado local. Además, si los minerales que se extraen sirven para hacer tecnología vinculada a la reducción de los efectos del cambio climático, me parece positivo, porque puede convertir a Mendoza en un cluster de desarrollo.

-Vamos al pago chico. Godoy Cruz es parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Son pocos de Mendoza con esa agenda...

-Algunos piensan que no es un problema para resolver por los gobiernos locales. Yo creo que sí hay que ocuparse. El tema está en la agenda, sobre todo en los jóvenes, y si no nos ocupamos los gobiernos locales, nadie lo va a hacer porque el Gobierno nacional no lo está haciendo. La Provincia está haciendo su inventario de gases de efecto invernadero, ya hay cuatro o cinco provincias que están empezando a trabajar en el tema.

-El tema marca toda su gestión...

-En el caso nuestro es un eje transversal. No sólo el área de ambiente tiene que hacer ambiente. Todas áreas tienen que ser cuidadosas con el tema ambiental. Despapelización, expediente electrónico. En servicios y alumbrado público hoy está incorporado el ahorro energético: tenemos 100% de alumbrado led, tenemos 300 kilowatts en generación solar propia y estamos haciendo un parque solar de 1 megawatt en los próximos meses. La energía fotovoltaica que nosotros producimos se carga como crédito al alumbrado público, para que los vecinos de Godoy Cruz paguen menos en este concepto.

-¿Le va a quedar algo pendiente?

-Hay iniciativas que se van a retrasar pero tengo fe que podemos terminar. La recuperación de bodega Arizu, por ejemplo. A partir de los problemas de la macroeconomía, tenemos que recalcular los proyectos. La idea era llegar a marzo, esperamos llegar a octubre del año que viene. En lo demás, hemos superado la expectativa en obra pública; teníamos previsto pavimentar en esta gestión 2.500 cuadras y llevamos 2.900; habíamos previsto hacer 7.000 metros cuadrados de espacios verdes y llevamos 10.000. En alumbrado público llegamos a reconvertir las luminarias led en las calles y ahora queremos reconvertir en plazas y parques. Queríamos llegar a junio, pero los proveedores no tienen precio, porque es tecnología importada y esperamos llegar al año que viene. Y en presupuesto participativo vamos a tener que achicar proyectos, porque los fondos asignados cubrirán menos metros cuadrados de obra.

Tadeo García Zalazar, Intendente del departamento de Godoy Cruz Foto:José Gutierrez / Los Andes

- La última. Sino llega a ser candidato a Gobernador. ¿Con quién se queda con Ulpiano Suárez o con Daniel Orozco?

-Con Cornejo.