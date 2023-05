Gabriela Carmona: “Nos cuesta más conseguir ayuda para el comedor hoy que en la pandemia, a la gente no le alcanza y las empresas no dan nada”

Está al frente del comedor Los Horneritos en El Algarrobal, Las Heras, donde van 3.000 personas por semana. Cuenta que van niños sin padres que no sabe de dónde vienen. No recibe ayuda del Estado y dice que la gente ayuda menos porque no le alcanza, que muchos que la asistían se han ido del país y que las empresas no le aportan nada. Destaca la ayuda del Banco de Alimentos, pero tampoco logra cubrir todas las necesidades.

