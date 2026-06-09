Gabriel Fidel se impuso en las elecciones de la UNCuyo, pero habrá balotaje con una fórmula peronista

La UNCuyo define este martes quiénes competirán en el balotaje por la conducción del rectorado . La fórmula integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini fue la más votada en la elección universitaria , aunque no logró superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse en primera vuelta.

Insultos y manotazos: Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de un caos

Elecciones en la UNCuyo: dirigentes cornejistas acudieron a las urnas para respaldar a Gabriel Fidel

De esta manera, el actual vicerrector y candidato de Sumar Universidad disputará la segunda vuelta prevista para el 22 de junio frente a alguna de las dos fórmulas filoperonistas: Adriana García y Ana Sisti , de Encuentro Plural; o Javier Ozollo y Fernanda Bernabé , de Proyecto Universidad Abierta.

Un escalón más abajo, pero con una buena performance, se ubicó Trayectoria y Renovación con Ismael Farrando y Jimena Estrella .

La elección movilizó a más de 58.000 personas habilitadas para votar entre estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico. Se trató de la cuarta experiencia de elección directa de autoridades en la historia de la casa de estudios.

El vicerrector, Gabriel Fidel, se impuso en las elecciones de la UNCuyo, pero deberá ir a segunda vuelta.

La performance de Fidel ratificó el peso electoral del oficialismo universitario, espacio que gobierna la UNCuyo desde hace más de una década y que en estos comicios dejó atrás la histórica denominación Interclaustro para competir bajo el lema Sumar Universidad.

Sin embargo, el resultado también mostró una universidad dividida y obligará al oficialismo a buscar nuevos respaldos para asegurar la continuidad de su proyecto político.

La campaña estuvo atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario, la situación salarial de docentes y no docentes y la crisis financiera del DAMSU, temas que volverán a ocupar el centro de la escena durante las próximas dos semanas.

Alfredo Cornejo - elecciones UNCuyo El gobernador, Alfredo Cornejo, votando en las elecciones de la UNCuyo. Ramiro Gómez / Los Andes.

Cuando se defina qué espacio quedó segundo, la atención se trasladará a las negociaciones y posicionamientos de las fórmulas que quedaron fuera de competencia, cuyos votantes podrían resultar determinantes para definir quién sucederá a Esther Sánchez al frente de la UNCuyo.

Cornejo votó entre insultos y empujones

La jornada electoral también tuvo un episodio de tensión política con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los principales respaldos externos de la candidatura de Gabriel Fidel.

Pasadas las 18, el mandatario provincial llegó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) para emitir su voto. Lo hizo acompañado por funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados al oficialismo universitario.

Según pudo reconstruir este medio, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda comenzaron a increparlo en las escalinatas de la facultad con cánticos e insultos.

“Desfinanciador”, “venís a votar a Milei” y “caradura” fueron algunas de las expresiones que se escucharon durante su ingreso.

Elecciones UNCuyo Militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de Izquierda insultaron al gobernador, Alfredo Cornejo, luego de votar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ramiro Gómez / Los Andes.

La situación se tensó aún más en el acceso al edificio, donde se produjo una aglomeración de estudiantes y militantes universitarios. Allí hubo empujones y forcejeos entre integrantes de la Franja Morada y agrupaciones opositoras, mientras Cornejo era retirado del lugar por su equipo de seguridad.

Autoridades universitarias señalaron que no recuerdan antecedentes similares en elecciones recientes de la UNCuyo y remarcaron que en anteriores oportunidades el gobernador había podido votar sin inconvenientes.

Cornejo tenía previsto concurrir a votar durante la mañana, aunque finalmente postergó su participación para las últimas horas de la jornada electoral.

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