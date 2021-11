Fugazzotto: “Vamos a ser la fuerza que controle lo que CM y el FdT quieran poner en discusión”

El domingo pasado los mendocinos eligieron a sus legisladores provinciales. En una elección completamente polarizada, solamente hubo un dirigente fuera de Cambia Mendoza (CM) o el Frente de Todos (FdT) que se hizo lugar como diputado provincial. Se trata de Emanuel Fugazzotto (28 años) que representó al Partido Verde en la Primera Sección Electoral, espacio que salió tercero en los comicios. En diálogo con Los Andes, se mostró crítico respecto de Rodolfo Suárez y de Alberto Fernández. También sostuvo que no hay que hacer Portezuelo del Viento y le cerró la puerta al PJ para una eventual coalición.

-¿Fue un logro meter un diputado para el Partido Verde?

-Sí, constituir y consolidar una fuerza política en poco tiempo ha sido valioso. Nosotros arrancamos en 2016 y este domingo terminamos de consolidar lo que ocurrió en diciembre del 2019 con la ley 7722, cuando nos juntamos con Mario (Vadillo), Marcelo (Romano) y a partir de ahí con Andrea (Blandini) y con Ricardo (Mansur). Fue muy rápido el proceso, teniendo en cuenta que en el medio tuvimos una pandemia. Nosotros igual esperábamos que Mario pudiera ser diputado nacional, porque queríamos romper con la polarización, ya que no es bueno para la democracia que solo dos fuerzas políticas tengan la representación del conjunto de la sociedad.

-¿Por qué no es bueno?

-Porque al ser dos fuerzas políticas como las que tenemos hoy, son las mismas que cuando tienen que discutir políticas públicas como los tarifazos, una tiene posiciones tibias y la otra directamente propone grandes ajustes. Aparte, cuando tienen que negociar para favorecer a un pequeño grupo de personas, como son las megamineras o las empresas de transporte, no tienen duda en hacerlo. Termina existiendo una falsa oposición entre la primera minoría y el oficialismo, y ambos son responsables de la mayor crisis institucional y social que tiene nuestro país, porque se han alternado el poder.

-¿Qué paso con las terceras fuerzas? ¿Hubo un descreimiento de estos nuevos espacios?

-Creo que las experiencias anteriores no han sido vistas de la mejor manera. Entiendo que nosotros logramos consolidar la tercera fuerza porque Vadillo y Romano fueron coherentes con la responsabilidad que le dio la ciudadanía en el 2017. Sostuvieron una conducta y por eso lograron sostener esta representación de 9% de la provincia.

-¿Cuáles son las experiencias anteriores? ¿Ramón, la izquierda?

-Creo que ambos espacios tuvieron errores.

-¿Cómo ve la nueva conformación de la Legislatura? Será casi bifrentista...

-Nosotros vamos a tener la responsabilidad de seguir siendo la fuerza de que controle justamente lo que CM y el FdT quieran poner en discusión, de denunciar y de poner en alerta a la ciudadanía de los temas que van a ser importantes para Mendoza. Estas dos fuerzas políticas, lejos de defender las problemáticas que hacen mella en el bolsillo de la familia, lo que están haciendo es discutir sus intereses partidarios. Vamos a seguir siendo la fuerza y lucha contra la RTO, que defiende el agua, que le dice no al fracking, que pretende seguir defendiendo las áreas naturales protegidas, y que seguirá impulsando la agenda política para luchar contra el cambio climático.

-¿No piensan en ninguna alianza en términos legislativos?

No. nuestra relación con el resto será la necesaria para discutir lo mejor para Mendoza pero no pensamos en alianzas. Lo que queremos es justamente poder mantener nuestra identidad, por eso nos votó la gente, quieren que seamos una fuerza que pase por el medio superando está grieta, pero sobre todo proponiendo una agenda que no tiene el resto. Vamos a hacer leales a la confianza de los mendocinos, vamos a mantenernos como una fuerza política independiente.

-¿Cómo se presenta el partido Partido Verde, que ha participado en el FdT y que tiene también a dirigentes del PJ y de la UCR?.

-Yo recuerdo las cuestiones que nos unieron a nosotros: la defensa del agua fue una clara bandera que nos unió. Las banderas del Partido Verde, tanto en la defensa ambiental como en la justicia social, son inclaudicables. El modelo extractivista que hoy tenemos instalado en nuestro país y nuestra provincia es el modelo que no ha dado resultados.

-Dirigentes del PJ han dicho que los convocarán a ustedes, Compromiso Federal y al Partido Federal… ¿Tienen alguna posición al respecto?

-La verdad que me molesta que hoy se esté hablando de estos temas, nosotros no estamos pensando en hacer alianzas porque tenemos banderas muy claras que no vamos a arriar. En este escenario hay dos grandes fuerzas políticas que generaron un gran acuerdo para ir en contra del agua y abrir puertas a la megaminería. Para nosotros hay cuestiones que son límite y no pensamos en constituir alianzas con ninguno de los dos. Vamos a consolidar un proyecto diferente. Venimos para quedarnos.

-En las elecciones pasadas el Partido Verde formó parte del Frente de Todos: ¿Por qué se fueron?

-Durante mucho tiempo en la campaña se dijo que la 7722 y el agua de Mendoza no se iba a negociar y al otro día hay que asumir Suárez estaban negociando el agua. Para ser coherentes a nuestros principios y convicciones tanto personales como partidarias nos retiramos del FdT, por eso es muy difícil poder volver a conformar un frente con estas fuerzas políticas.

- ¿Es difícil o imposible?

-No, es imposible que en este contexto volvamos.

- ¿Cómo van a seguir trabajando Vadillo y Romano?

-Van a seguir teniendo protagonismo porque en nuestro partido hay espacios de representación importantes. Entendemos que la participación en la vida política partidaria también es sumamente importante para la discusión en la política institucional de la provincia.

Marcelo Romano, Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo integran el Partido Verde.

-¿Cómo califica la gestión de la pandemia nacional y local?

-Creo que los principios de la pandemia fueron bien conducidos, después podrían haberse mejorado. Pero la verdad es que juzgar el manejo de la pandemia es como evaluar el manejo de un auto en un túnel y sin luces. Nadie podía manejar la pandemia, nadie lo había hecho y la realidad es que tanto los que apostaron a la economía como los que apostaron a la salud perdieron. Los primeros perdieron un montón de punto de vista sanitario y los segundos perdieron un montón de del punto de vista económico. En Mendoza falló el sistema de la carga de datos de los fallecidos y eso también es manejar a ciegas. Y en la Nación no podemos tener un discurso de que se queden en su casa y vos no lo respetes. Creo que siempre hay que buscar el equilibrio y en ninguno de los casos ocurrió. La pandemia nos dejó en evidencia la crisis institucional del Estado y las deficiencias desde la política.

-¿Pero cómo ha visto gestión nacional a nivel general?

-Está teniendo conflictos internos que lo hacen muy difícil gobernar. Desde el contexto macroeconómico no creo que la salida sea confrontar. Hay que reconocer que la gente no está conforme con la gestión del gobierno y se vio el domingo pasado. Por eso hay que impulsar programas para fomentar la industria nacional y las pymes, un modelo superador y que salga del plano meramente extractivista. Hay que facilitar la apertura de nuevas inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

-¿Y el gobierno provincial?

-Creo que su gestión nos demuestra que seguirá por el mismo camino de ajustes y de aumentar la brecha de pobreza en la provincia. Es difícil comprender que luego de una elección en la que ganaron con el 50% de los votos se estén anunciando aumentos a la luz, agua y boleto. Mendoza está endeudada pero el ajuste no lo debe pagar la parte más fina del hilo.

No quisiera decir que estamos en crisis institucional pero la realidad política local y nacional es tormentosa y es difícil avizorar un futuro donde haya una reactivación real, y que podamos salir de esta crisis social que estamos viviendo.

-El Gobierno habla sobre la discriminación de Nación en el reparto de recursos discrecionales. ¿Qué opina?

-Creo que terminamos en una discusión con intereses partidarios o con tintes políticos. Mendoza tiene una responsabilidad enorme con la Nación que es renegociar los fondos de Portezuelo para invertirlos en cuestiones de optimización de recursos hídricos y la producción de energía solar.

Es el gran desafío que tiene Mendoza. Portezuelo del Viento es inviable por cuestiones geográficas y climáticas. Es imposible que se llene. En vez de discutir esto tendríamos que discutir los U$S 1023 millones.

-Pero Mendoza sí puede redistribuir esos fondos

-Tiene que renegociar con la provincia porque los fondos tendrían un destino único que sería Portezuelo

-Dice “u otras obras hidroeléctricas”..

-Claro, pero acá digo también que habría obras de energía solar para aprovechar la posición de Malargüe. Tendríamos que lograr en este escenario la apertura de otras obras de producción de energía como parques fotovoltaicos. Hay que optimizar el sistema hídrico y generación de energía.

-¿Hay un uso político entonces sobre la discriminación?

-Siempre terminamos discutiendo las mismas cosas. Hay cuestiones que podríamos estar trabajando y no lo hacemos. Es momento de dejar de tirarnos esos palos desde la clase política y trabajar para construir soluciones para las familias de Mendoza. Hoy a la gente no les interesa si están peleados o no, les interesa llegar a fin de mes.

-En el Gobierno dicen que son recursos que podrían llegar a Mendoza para ser utilizados y no llegan…

-Pero tenemos recursos hoy en Mendoza que se podrían estar utilizando y que no ocurre.

-¿Cuáles serán sus principales proyectos como legislador?

-Vamos a seguir trabajando en lo que queremos implementar, que es el leasing inmobiliario, donde se pueda aplicar este sistema para combatir los problemas de la construcción de viviendas en Mendoza. Vamos a trabajar en el acceso al agua, para que haya más inversiones y no solamente aumentos en la tarifa. Vamos a trabajar en la eficiencia hídrica, defensa de causas ambientales, la construcción de un hospital veterinario y también por el correcto funcionamiento de OSEP, que es la obra social más importante de los mendocinos y que hoy no está bien.

Perfil

Edad: tiene 29 años y tiene una hija.

Profesión: es licenciado en Educación Física y procurador.

Trabajo: es profesor en la Universidad Maza y tiene un cargo de planta en la Legislatura Provincial.

Trayectoria política: es presidente del Partido Verde desde 2016. En 2017 fue precandidato a diputado nacional, si bien pasó la primaria se bajó luego de la general. En mayo del 2022 asumirá como diputado provincial.