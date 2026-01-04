Tras el operativo militar de Estados Unidos que derivó en la detención del líder chavista, la senadora libertaria y el legislador porteño se enfrentaron en redes por "tibio" y fotos de archivo por el pasado político.

Fuerte cruce entre Bullrich y Rodríguez Larreta por la captura de Maduro en Venezuela: "Dios, qué tibio".

La captura de Nicolás Maduro llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano generó repercusiones internacionales y cruces políticos en la Argentina. Esta vez el enfrentamiento tuvo como protagonistas a la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y al legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta se pronunció en su cuenta de X: "Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes. Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más".

Sin embargo, introdujo un matiz que desató la polémica: “Hay un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso”. Y agregó que la salida para Venezuela “no puede ser la imposición externa”, sino un proceso democrático y venezolano, con elecciones libres.

Hay, sin embargo, un principio que no se puede… — Larreta (@horaciorlarreta) January 3, 2026 La respuesta de Bullrich: “Dios, qué tibio” La senadora libertaria salió al cruce de inmediato: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”, escribió Bullrich, en alusión a la postura del Partido Justicialista (PJ), que había repudiado en un comunicado los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela por considerar "constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas".

¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio? https://t.co/EtvSaUCWTQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026 Desde el PJ remarcaron "los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos", al tiempo que sostuvieron que "América Latina es territorio de paz y soberanía".