Axel Kicillof, figura del peronismo, se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro y mostró sus diferencias

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires habló “en nombre de todos los bonaerenses” y recibió diversas críticas. Qué dijo sobre la intervención de EE.UU., la posición que tomó Argentina y el petróleo.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, opinó sobre la captura de Nicolás Maduro.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció públicamente tras la captura del venezolano Nicolás Maduro y mostró sus claras diferencias con Milei y Trump. Cuestionó con dureza el accionar de Estados Unidos, al asegurar que se trató de una violanción al derecho internacional.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el mandatario bonaerense expresó “en nombre de los bonaerenses”: “La Provincia condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”, en referencia a la decisión adoptada por la administración de Donald Trump.

La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente.



Estas acciones vulneran… — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2026 Por tanto, Kicillof consideró: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.

Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.