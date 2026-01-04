Axel Kicillof, figura del peronismo, se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro y mostró sus diferencias

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció públicamente tras la captura del venezolano Nicolás Maduro y mostró sus claras diferencias con Milei y Trump. Cuestionó con dureza el accionar de Estados Unidos, al asegurar que se trató de una violanción al derecho internacional.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el mandatario bonaerense expresó “en nombre de los bonaerenses”: “La Provincia condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”, en referencia a la decisión adoptada por la administración de Donald Trump.
Por tanto, Kicillof consideró: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.
“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.
Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.
“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró el funcionario.
Tras su comunicado, varias figuras políticas y de otros sectores, ligados a la provincia de Buenos Aires, apuntaron contra el gobernador. En su mayoría opositores, le advirtieron a Kicillof que ese pensamiento era suyo y que no hablara “en nombre de todos los bonaerenses".