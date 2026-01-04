4 de enero de 2026 - 09:19

Axel Kicillof, figura del peronismo, se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro y mostró sus diferencias

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires habló “en nombre de todos los bonaerenses” y recibió diversas críticas. Qué dijo sobre la intervención de EE.UU., la posición que tomó Argentina y el petróleo.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, opinó sobre la captura de Nicolás Maduro.

Fuerte cruce entre Bullrich y Rodríguez Larreta por la captura de Maduro en Venezuela: Dios, qué tibio.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el mandatario bonaerense expresó “en nombre de los bonaerenses”: “La Provincia condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”, en referencia a la decisión adoptada por la administración de Donald Trump.

Por tanto, Kicillof consideró: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.

Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró el funcionario.

Críticas de la oposición

Tras su comunicado, varias figuras políticas y de otros sectores, ligados a la provincia de Buenos Aires, apuntaron contra el gobernador. En su mayoría opositores, le advirtieron a Kicillof que ese pensamiento era suyo y que no hablara “en nombre de todos los bonaerenses".

