Francos anticipó la fecha de ingreso del proyecto "dólares colchón" al Congreso: "Va a ser algo revolucionario"

Francos explicó que, además, el proyecto "va a garantizar que la información que se suministre en cuanto al patrimonio no va a ser revisada y se van a bajar los períodos de prescripción con una idea de llevarla a dos años" .

"Creo que va a ser algo revolucionario que se puedan movilizar estos fondos", dijo Francos en declaraciones a "Infobae en vivo", y expresó que con ese dinero mucha gente va a poder pagar la cuota inicial de un departamento y solicitar un crédito hipotecario, porque hoy hay muchos que no tienen ese monto inicial en blanco".

El funcionario insistió en que esos fondos no declarados se generaron "no porque la gente no pague impuestos, sino porque compro dólares ilegalmente, fueron al mercado paralelo a tatar de mantener el valor de sus ahorros, y es una gran parte de los argentinos que ha usado este mecanismo".

Francos dijo que, en la reunión de ayer del Gobierno nacional con 17 gobernadores, por videoconferencia, se vio "un interés general de adherirse a este sistema" y destacó que lo que se busca es que las provincias "no recarguen esos bienes con ingresos brutos porque si no se pierde todo el sentido".

"Los gobernadores entienden perfectamente que esto va a generar una movilización de fondos, una actividad muy fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento".

Indicó que esta iniciativa "va a ser buena para todos, para aquellos que pueden usar ese ahorro, para los comerciantes que pueden vender y para los industriales, porque con esto se pueden comprar automóviles" y reiteró que, a lo largo de los años, "se ha convertido dinero blanco en dinero negro para poder ahorrar en dólares".